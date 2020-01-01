جوزيف دي سوزا يصحح "سوء التفاهم" مع جمهور الأهلي

البرازيلي تسببت تصريحاته في الصحافة التركية لجدل بين جمهور الراقي

عدّل البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ محترف أهلي جدة السعودي، من موقفه أمام جمهور ناديه، بعدما أثارت تصريحاته غضبهم خلال الفترة الأخيرة.

اللاعب كان قد أجرى حوارًا مع صحيفة "تركية" أوضح خلالها رغبته للعودة للعب هناك، مؤكدًا اشتياقه لأجواء الملاعب التركية.

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أحد جمهور الراقي عاتب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور، على هذه التصريحات، ليرد عليه دي سوزا: "لا تغضب مني، أنا فقط قلت عندما ينتهي عقدي مع الأهلي، أريد أن أعود إلى بلدي، لكن ربما إن حصلنا على بطولة، يمكن أن أبقى".

وأضاف: "لا توجد مشكلة، فقط الأمر لا يتعلق بي وحدي وبما أريد، إنما يجب عليّ أن أتناقش مع أسرتي".

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا انضم إلى صفوف الراقي في صيف عام 2018، قادمًا من فنربخشه التركي، الذي لعب له لمدة ثلاث سنوات، ولا يزال عقده بالنادي الجداوي ممتد حتى نهاية موسم 2020-2021.

وخاض سوزا الموسم الجاري 21 مباراة بقميص الراقي، صنع خلالها ثلاثة أهداف.

وبشكل عام، شارك مع الأهلي في 39 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع ستة آخرين.