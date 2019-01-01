رسميًا - الأهلي يعلن: مواجهة بيراميدز بحضور الجمهور وشكرًا اتحاد الكرة والأمن

اجتماع طارئ للأهلي حل الأزمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن شريف فؤاد؛ المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي المصري، رسميًا، إقامة مواجهة فريقه أمام بيراميدز، بحضور جماهير.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة من مساء الغد، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

مجلس القلعة الحمراء برئاسة القلعة الحمراء عقد اجتماع طارئ منذ قليل، لدراسة الموقف بعد قرار اتحاد الكرة والجهات الأمنية بإقامة المباراة منع الجمهور من الحضور وهو ما رفضه الأحمر. (طالع التفاصيل)

وقال المتحدث الرسمي باسم الأهلي، خلال تصريحاته على قناة النادي: "المباراة ستقام بحضور جماهير، هناك اتصالات تم إجرائها مع الجهات المسؤولة باتحاد الكرة والأمن خلال الاجتماع، وتم الاتفاق معهم على ذلك، دون الخوض في تفاصيل الآن".

وأضاف: "الأهلي حريص على استكمال المسابقة، واتحاد الكرة عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص سيحضر الجمهور المباراة، ونتوجه بالشكر إلى اتحاد الكرة والجهات الأمنية على موافقتهم ومساهمتهم في إنهاء الأزمة".

يذكر أن الشياطين الحمر يحتلون صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك وبيراميدز محتلين المركز الثاني والثالث على الترتيب.