اجتماع طارئ في الأهلي بسبب بيراميدز

مجلس القلعة الحمراء يرفض غياب جمهوره عن اللقاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعقد حاليًا مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا طارئًا، لمناقشة موقف الفريق من مواجهة بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الخميس، على استاد بتروسبورت، في تمام الثامنة مساءً، ضمن مؤجلات الجولة الـ25.

وأوضح الأهلي أن الاجتماع يأتي لعدم تلقيه ردًا مكتوبًا من الجهات الأمنية أو اتحاد الكرة بشأن الحضور الجماهيري في المباراة، والذي يرفض الأحمر خوض اللقاء دون جماهيره.

وجاء في بيان مجلس القلعة الحمراء: "محمد مرجان؛ المدير التنفيذي، حضر الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة، والذي جرى مساء أمس، وأبلغ الجهات الأمنية رفض مجلس إدارة النادي الاتجاهَ المطروحَ لإقامة المباراة بدون جماهير، لعدة أسباب، أوّلها؛ أن الفريقين المنافسين للأهلي على صدارة الدوري — وهما الزمالك وبيراميدز — لعبا مباراتهما معًا في الدور الأول على نفس الملعب، وبحضور جماهيري".

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وأضاف: "السبب الثاني؛ أن نادي بيراميدز تمسك بحقه المشروع في المباراة الأولى في الدور الأول، وأقامها على ملعب الدفاع الجوي “غير المسموح فيه بالحضور الجماهيري”، ولم يعلق الأهلي حينذاك، رغم حرمان جماهيره من حضور اللقاء.

"السبب الثالث؛ أن كل المكاتبات الواردة من اتحاد الكرة إلى النادي طوال الشهور الماضية، حتى تاريخه، لم يتم الإشارة فيها إلى إقامة مباراة الغد بدون جماهير، خاصة أن الأهلي اختار لمبارياته الملاعب المسموح فيها بالحضور الجماهيري؛ سواء استاد السلام الذي تم إغلاقه استعدادًا لاستضافة مباريات الأمم الإفريقية؛ أو ملعب بتروسبورت".

واختتم: "بالتالي، فإن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز دون جماهير يعني إهدارًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، وانتهاكًا لحقوق جماهير الأهلي التي كانت على مستوى المسئولية في كافة المناسبات الرياضية الكبرى.. لذا، أبلغ العميد محمد مرجان الجهات الأمنية رفض ناديه لهذا الاتجاه في الاجتماع الذي سبق الإشارة إليه.. في المقابل، أفادت القيادات الأمنية، أمس، أنها ستقوم بمخاطبة اتحاد الكرة بقرارها النهائي، والذي يقوم بدوره كالمعتاد بإبلاغ النادي الأهلي بالقرار النهائي بخصوص الحضور الجماهيري.. ولَمّا قد مرّ الكثير من الوقت، ولم يتلقَ النادي أي ردود رسمية بخصوص ذلك، فقد دعا الكابتن محمود الخطيب إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا لحفظ حقوق النادي".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك وبيراميدز محتلين المركز الثاني والثالث على الترتيب.