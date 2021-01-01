حكاية من المونديال | الصمت يخيم على تدريبات الأهلي من الصدمة وخلاف مع اتحاد جدة

الشياطين الحمر يستعدون للظهور في المونديال من جديد بعد غياب سبع سنوات

ليلة الحادي عشر من ديسمبر 2005، الليلة التي لم ينم بها جمهور الأهلي المصري من فرحة لم يتذوقوا طعمها من قبل، فرحة تشبه فرحة الأطفال بليلة العيد، فرحة مخلوطة بقلق قليل، لكنه لم يعكر صفوها، فلأول مرة الشياطين الحمر يصلوا إلى العالمية بالمشاركة في كأس العالم للأندية، كأول نادٍ مصري يفعلها..

الثانية عشر و20 دقيقة ظهرًا من اليوم المذكور سلفًا، المقاهي تمتلئ بالجماهير، والمدارس تفتح أبوابها أمام الطلاب للمغادرة مبكرًا، لمشاهدة هذا الحدث، والموظفون ينصرفون قبل معادهم بساعات، يبقى حتى الآن عالقًا في أذهان هذا الجيل ممن كانت ترفض مدارس المغادرة مبكرًا، مشهد الفصول وهي تستمع من الخارج نتيجة المباراة، وكي تتوقف الحصص كي يطمئن الجميع على النتائج المارد الأحمر في البطولة.

اقرأ أيضًا | منبوذ ومغضوب عليه .. أين جيل الأهلي الذي حقق برونزية مونديال الأندية 2006 الآن؟

غادر الأهلي هذه البطولة مبكرًا محتلًا المركز السادس، إذ بدأ بالهزيمة أمام اتحاد جدة بهدف نظيف، ثم هزيمة أخرى أمام سيدني الأسترالي بثنائية مقابل هدف وحيد، سجل هدف الشياطين الحمر وقتها القناص عماد متعب.

لكن دعونا نأخذكم في بعض التفاصيل الصغيرة بهذه المشاركة السريعة للأحمر في مونديال الأندية، المشاركة التي منحته الكثير من الخبرة ليعود في العام الماضي ليحصد برونزية كأس العالم..

قبل انطلاق مونديال 2005 بأيام، وصلت بعثة الشياطين الحمر إلى العاصمة اليابانية "طوكيو"، على رأسها الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه، لكن الأوضاع كانت صادمة للاعبين، فلم يعتادوا على هذه الأجواء من قبل، أبهرهم كل شيء هناك، لكن هناك شيء مثل لهم صدمة كبيرة، ربما كان هو أحد أسباب الظهور بشكل غير جيد والخروج المبكر.

اصطدم لاعبو الأهلي بالطقس قارس البرودة في طوكيو بأيام المونديال، قد تكون الأجواء الأوروبية والآسيوية ليست بجديدة على لاعبي الأحمر، الذين اعتادوا وقتها على إقامة معسكرات إعداد قبل بداية كل موسم جديد في أوروبا، لكنها كانت معسكرات صيفية، لم يحدث من قبل أن خاضوها في الشتاء، ليكون المونديال هو أول تعارف بينهم وبين هذا الطقس الغريب عليهم.

التزم اللاعبون في التدريبات بارتداء معطف خاص بالأمطار والثلوج التي لم تتوقف، والغريب أن التدريبات كان يخيم عليها الصمت الرهيب والهدوء، لا يتحدث لاعب مع زميله، ليس للتركيز، إنما من صدمة الأجواء، فقط يتلقون تعليمات الجهاز الفني ويتم تنفيذها بهدوء!

الاستعدادات للمباراة الأولى أمام اتحاد جدة كانت تسير في الملعب، لكن خارجه كان هناك خلاف جمع الناديين العربيين معًا، فالأهلي تقدم باحتجاج رسمي إلى اللجنة المنظمة للمونديال بشأن قيام العميد بقيد ثلاثة لاعبين برازيليين؛ هم: بيدرو باولو أوليفيرا "بدرينيو، ماركاو وسيدو فرانسيسكو دي ليما، بعد غلق باب القيد.

الأهلي استند في احتجاجه على قيد الثلاثي في يوم 13 نوفمبر، والموعد النهائي كان في 11 من الشهر نفسه، لكن التصريحات وقتها خرجت من النادي الجداوي لتؤكد سلامة الموقف القانوني لقيد الثلاثي، بداعي أن الاتحاد الدولي يعطي مهلة إضافية يومين، إذا صادف موعد غلق باب القيد عطلة رسمية، وهو ما حدث وقتها بالمملكة السعودية.

تصريحات مسؤولي القلعة الحمراء أكدت في أكثر من مناسبة حرصها على العلاقات بين الناديين العربيين، وتقديرها للنادي الجداوي، مطالبين بالفصل بين البحث عن حقوق النادي والمطالبة بمبدأ تكافؤ الفرص، وعلاقة الناديين الطيبة بعضهما ببعض.

وبالفعل قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" احتجاج القلعة الحمراء، ومنح الاتحاد من مشاركة الثلاثي البرازيلي في البطولة، والاكتفاء بالثلاثي السيراليوني محمد كالون، البرازيلي تشيكو والكاميروني جوزيف جوب.

ورغم كل هذا، نجح العميد في هزيمة المارد الأحمر بهدف نظيف، سجله القوة العاشرة محمد نور، هداف هذه النسخة من المونديال، في الدقيقة 78 من عمر المباراة.