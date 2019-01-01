الأهلي بالزي التقليدي في مواجهة صن داونز

الأهلي وصن داونز ينهيان كافة تفاصيل الإجتماع الفني الخاص بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والشياطين الحمر بالزي التقليدي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقيم اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وصن داونز، وهي المباراة التي تقام عصر غدًا السبت.

جاء هذا الاجتماع ليتم الاتفاق فيه على كافة تفاصيل ملابس كلا الفريقين خلال المباراة، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي الذي اعتاد عليه في السنوات الأخيرة.

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وسيكون القميص الأحمر هو الذي سيرتديه الأهلي بالغد مع الشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى طاقم أسود.

بينما سيرتدي فريق ماميلودي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، وسيرتدي حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي الطاقم الأخضر.

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وأقيم الاجتماع في استاد لوكاس موريبي الذي يحتضن مواجهة الفريقين وبحضور كلاً من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، ونائبه ماهر عبد العزيز، بالإضافة لممثلي نادي صن داونز.

جدير بالذكر أن الأهلي سيستضيف صن داونز الأسبوع المقبل في مباراة العودة، وتحديدًا في السادسة من مساء السبت التالي.