الوحدة فرصة برانكو لاكتساب ثقة إدارة وجماهير الأهلي

إدارة الراقي منحت المدير الفني فرصة لاكتساب الثقة

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الأهلي السعودي تنتظر نتيجة مباراة الفريق أمام نادي الوحدة من أجل تحديد مصير المدير الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

تقارير صحفية أشارت إلى أن إدارة الراقي منحت المدير الفني فرصة لاكتساب الثقة أمام نادي الوحدة في بطولة الدوري.

الأهلي يواجه نادي الوحدة السبت المُقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

برانكو بدأ مشواره مع الأهلي بالخسارة في لقاء الهلال بخسارة رباعية بسبب أخطاء فنية من المدرب، وبعدها فاز في لقاء الإياب الآسيوي أمام الهلال بهدف بطعم الخسارة.

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وبعد الخروج من البطولة الآسيوية، بعدها بدأ الدوري بتعادل بطعم الخسارة في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام فريق العدالة الوافد الجديد لدوري المحترفين، مما تسبب في غضب جماهيري كبير في المدرج الأهلاوي، واخيرًا حقق الفريق الفوز على الاتفاق قبل فترة التوقف.