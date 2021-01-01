قانوني يصدم الأهلي بالكشف عن العقوبات المتوقعة ضد العويس

العويس تورط في مشادة خلال مباراة فريقه ضد القادسية

صدم أحمد الأمير المختص بالقوانين واللوائح جماهير الأهلي بالكشف عن العقوبات المتوقعة ضد حارس مرماه "محمد العويس" بعد تورطه في مشادة عنيفة خلال مواجهة القادسية مساء أمس.

الأهلي خسر مباراة الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمام القادسية على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليُفرط في فرصة جديدة للتقدم إلى صدارة جدول الترتيب بجانب الهلال الذي بات يتقدم عليه بـ3 نقاط.

كاميرات النقل التقطت العويس يتلاسن بقوة مع أحد المتواجدين في مدرجات القادسية، ومن ثم حديثه مع الحكم الرابع مطالبًا إياه بإسكات ذلك الشخص، وأخيرًا محاولة اللاعب الاعتداء على ذلك الشخص الذي تبين فيما بعد أنه عضو مجلس جماهير القادسية.

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الأمير أكد أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي والتي تنظر القضية حاليًا ستُعاقب الطرفين، إذ من المتوقع أن يُعاقب المشجع القدساوي بالإيقاف لمباراة واحدة وغرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي.

وأضاف أن العويس من المتوقع أن يتعرض لعقوبة الإيقاف من مباراتين إلى 6 مباريات، مع تغريمه مبلغ يتراوح بين 20-60 ألف ريال سعودي.

موضحًا "إن تم تكييف حالة العويس بأنها محاولة اعتداء، سيُوقف العويس مباراتين وتُفرض عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي، فيما لم تم تكييف الحالة بأنها مشاجرة سيُوقف اللاعب 6 مباريات مع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال".

#العويس



📌 حالة انضباطية سوف تصدر فيها لجنة الانضباط قرار بايقاف اللاعب مابين مباراتين الى ست مباريات مع غرامة مالية تترواح بين ٢٠- ٦٠ الف وذلك حسب تكييف الحالة



📌 إذا تم تكييفها على انها محاولة اعتداء ؛ ايقاف مباراتين وغرامة ٢٠ الف



📌 إذا تم تكييفها مشاجرة ؛٦ مباريات و٦٠ الف pic.twitter.com/v4BhVBFFXK — ⚖️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) January 8, 2021