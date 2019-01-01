الأهلي السعودي يقترب من حسم صفقة لوكاس ليما

الأهلي سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب الـ29 عامًا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية برازيلية اقتراب النادي الأهلي السعودي من حسم صفقة لاعب وسط بالميراس لوكاس ليما لينضم إلى الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير البرازيلية أشارت إلى أن الأهلي سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب الـ29 عامًا الذي يبلغ 8 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن فرصة بيع ليما للأهلي تبدو كبيرة نظرًا لأن العرض المادي الذي يُقدمه الأهلي قد يكون عاملاً في حسم الصفقة.

ليما كان قد تلقى عرضًا من فناربخشه التركي الأسابيع الماضية إلى أن مسؤولي بالميراس تمسكوا ببقائه.

نادي الاتحاد يشكر الوصل الإماراتي على حسن الضيافة في دبي

في سياق أخر، فضل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد وصول بعثة الفريق إلى جدة مساء أمس الخميس مختتما معسكر الفريق الإعدادي الخارجي في النمسا والذي استمر لأكثر من أسبوعين.