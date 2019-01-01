الأهلي السعودي يصل دبي لمواجهة بيرسبوليس الإيراني

يأمل الراقي في تحقيق الفوز بهذه المباراة وتعويض خسارته ضد الفريق الإيراني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي إلى دبي الإماراتية للاستعداد لمواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني.

الأهلي يواجه الفريق الإيراني يوم الأثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة التي تضم باختاكور الأوزبكي والسد القطري أيضًا.

الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر نشر صورًا لمغادرة ووصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى دبي لملاقاة بيرسبوليس في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019.

بعثة #الأهلي تصل إلى دبي، لمواجهة بيروزي الإيراني في الجولة الرابعة من البطولة الآسيوية.#آسيا_مع_جول



(📸: @ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/4MQL8MVuyN — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 20, 2019

ويأمل الراقي في تحقيق الفوز بهذه المباراة وتعويض خسارته ضد الفريق الإيراني بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة.

ماريوس سوموديكا : ما يتردد حول رحيلي عن الشباب مجرد شائعات

يُذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الرابع في مجموعته بدوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما ينفرد فريق باختاكور بالصدارة برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن بيرسبوليس الإيراني والسد القطري.