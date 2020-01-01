معلول: مواجهة الزمالك كأي مباراة وقادرون على العودة بالسوبر

لاعب الأهلي: لا أتحدث مع فرجاني ساسي حول كرة القدم

أكد التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الأهلي المصري، أن استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك تكون كي مباراة أخرى، معربًا عن ثقته في العودة بكأس السوبر المصري.

المارد الأحمر يلتقي بالفارس الأبيض في 20 من الشهر الجاري، على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، في لقاء السوبر المحلي للموسم الماضي.

وقال معلول، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "مواجهة الزمالك لها طعم خاص لكافة اللاعبين، ديربي بين أقوى فريقين في مصر، ونتمنى أن تكون مواجهة تليق باسم الفريقين".

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وأضاف: "نحضر لكافة المباريات بطريقة واحدة، ولا نستعد للزمالك بطريقة خاصة بل كأي مباراة، فالأهلي عندما يكون في كامل قوته الذهنية والبدنية والتكتيكية والفنية، يتخطى كافة الأحداث التي يمكن أن تخرجه عن اللقاء، وشخصية لاعبي الأهلي تجعلهم يتخطوا أي ظروف".

التونسي تابع: "نعم السوبر مباراة واحدة ببطولة، لكن في الأهلي نتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة، وقادرون على العودة باللقب".

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وبسؤاله عن أنها ستكون مواجهة خاصة بينه وبين مواطنه فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفارس الأبيض: "زاملت فرجاني ساسي في الصفاقسي التونسي من عام 2011 حتى 2013، ولعبنا في المنتخب سويًا، تجمعنا علاقة احترام وأخوة، ونخرج سويًا، لكننا لا نتطرق للكرة، فكل منا يركز مع فريقه فقط، أتمنى له التوفيق، لكن إن شاء الله الأهلي ينتصر".

واختتم: "أود أشكر جمهور الأهلي على الثقة وحبهم لي، استمد من هذا الحب الدافع والإصرار كي أقدم المزيد للأهلي، لأن الجمهور يستحق أكثر من ذلك، وأتمنى من جمهورنا في الإمارات أن يساندنا ويحضر بأعداد كبيرة، لأن الجمهور هو رقم واحد بالأهلي".

يذكر أن هذا العام هو الرابع الذي تستضيف به دولة الإمارات السوبر المصري، إذ استضافته من قبل أعوام 2015 و2016 و2017.

وتوج المارد الأحمر بطلًا للسوبر مرتين على أرض الإمارات، مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض بعام 2016.

أما النسخة الماضية والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ففاز بالكأس الشياطين الحمر بعدما أسقطوا الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.