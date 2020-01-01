رسميًا - طاقم تحكيم نرويجي يدير السوبر بين الأهلي والزمالك

الإمارات تستضيف السوبر المصري للعام الرابع

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، اليوم الأحد، عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

المباراة من المقرر أن تقام في 20 من الشهر الجاري، على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وكلفت لجنة الحكام طاقم نرويجي يدير اللقاء يقوده سيفين أودفار موين، ويعاونه ماجنوس لاندبرج مساعد أول، وكيم توماس مساعد ثان، وتوري هانسن حكمًا رابعًا.

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أما تقنية الفيديو يديرها الكرواتيان جوران جابريلو حكمًا رئيسيًا، وميرو جرجيتش حكمًا مساعدًا.

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يذكر أن هذا العام هو الرابع الذي تستضيف به دولة الإمارات السوبر المصري، إذ استضافته من قبل أعوام 2015 و2016 و2017.

وتوج المارد الأحمر بطلًا للسوبر مرتين على أرض الإمارات، مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض بعام 2016.

أما النسخة الماضية والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ففاز بالكأس الشياطين الحمر بعدما أسقطوا الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.