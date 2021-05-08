الكشف عن موقف معلول من مباراتي الأهلي ضد الزمالك وصن داونز

اللاعب غائب منذ فترة طويلة/

تأكد غياب علي معلول عن مباراة فريقه الأهلي أمام الزمالك، والتي سُتقام مساء الإثنين القادم في الدوري المصري، وذلك حسبما أكد موقع يلا كورة المصري.

الظهير الأيسر التونسي غائب عن الأهلي منذ تعرض للإصابة خلال مواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر خلال فبراير الماضي.

يلا كورة نقل عن مصدر خاص في الأهلي قوله أن معلول بالتأكيد لن يكون متاحًا للمدرب بيتسو موسيماني خلال مواجهة القمة القادمة، وكذلك على الأرجح سيكون خارج حسابات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز يوم 14 مايو الجاري.

وأضاف "اللاعب يخوض حاليًا المرحلة الأخيرة في برنامجه العلاجي، وسيخضع لأشعة عقب مواجهة الزمالك لتحديد موقفه من الانضمام للتدريبات الجماعية، غيابه عن مباراة الذهاب أمام صن داونز مؤكد حتى حال جاءت نتائج الأشعة إيجابية، لأنه من غير المنطقي أن يلعب مباشرة بعد فترة غياب طويلة".

وأكد المصدر أن الجهازين الطبي والفني في الأهلي يُحاولان تجهيز اللاعب للحاق بمباراة الإياب أمام صن داونز في جنوب أفريقيا يوم 22 مايو ومن ثم مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجاري في الدوحة.