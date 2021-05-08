فيديو | الزمالك: سموحة يطلب إعادة المباراة؟ أعدناها على قناة النادي

عضو إدارة الأبيض يسخر من رئيس النادي السكندري

سخر إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك من طلب فرج عامر رئيس نادي سموحة إعادة المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا في الدوري المصري وانتهت لصالح الأبيض 2-1.

الزمالك كان قد عزز صدارته للدوري المصري بالفوز على سموحة، وقد اتهم عامر الحكم محمد الحنفي بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه ضد طارق حامد، وطالب بإعادة اللقاء.

اقرأ أيضًا | نادي القرن وصالح سليم .. أسماء مقترحة لاستاد الأهلي

عبد الله سخر من طلب فرج عامر بالإشارة خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فائق إلى إعادة اللقاء عبر قناة الزمالك حتى يُتاح لرئيس سموحة متابعتها من جديد.

إذ قال "أنا واثق من أن طلب فرج عامر كان قبل الإفطار، وقد لبينا طلبه وأعدنا له المباراة على قناة نادي الزمالك لأنه لم يُتابع اللقاء لظروف خاصة به".

أضاف "نستطيع الاستماع لطلب فرج عامر ونتعامل معه بجدية لو حدث معه ما حدث مع الزمالك، أن يُحسب له مثلًا 8 دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع ولا يُلعب منهم سوى 30 ثانية، أو يتم إخفاء مستندات من استئناف الزمالك ضد عقوبة إمام عاشور".

إبراهيم عبد الله: قمنا بتلبية طلب فرج عامر بإعادة مباراة الزمالك وسموحة وتم بث المباراة على قناة النادي #جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/H8Y2daxkXz — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 7, 2021

وأتم "أوجه رسالة لفرج عامر، إن لم يُتابع المباراة حين أعيدت على قناة الزمالك، سنُعيدها من جديد وندعوه لمشاهدة خطأ الحكم محمد الحنفي التقني، إذ طلب الزمالك تغيير لاعبين هما مروان حمدي وإسلام جابر، شارك لاعبًا منهم ومن ثم استأنف الحكم المباراة وبالتالي أضاع علينا تغيير، وكانت ستحدث أزمة كبيرة لو حدثت أي إصابة لحارس مرمانا محمد عواد".

يُشار إلى أن الزمالك يستعد حاليًا لمواجهة الأهلي يوم الإثنين القادم في مباراة حاسمة في صراعهما على لقب الدوري المصري.