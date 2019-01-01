خماسي الأهلي يتفادى مصير كريم نيدفيد أمام الزمالك

الأهلي تلقى ضربة موجعة خلال مواجهة بتروجيت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق الأهلي انتصارًا ثمينًا وكبيرًا على بتروجيت بنتيجة 4-0 ضمن الأسبوع الـ26 من الدوري المصري، لكنه لم يخرج من اللقاء دون خسائر.

إذ دخل الأهلي المباراة وهو يخشى خطر البطاقة الصفراء الثالثة لستة من لاعبيه، هم حارس المرمى محمد الشناوي والظهير الأيسر علي معلول، والمهاجم وليد آزارو، والجناح جيرالدو، بجانب ثنائي الوسط كريم نيدفيد وأحمد الشيخ.

وقد لعب 5 من تلك المجموعة المباراة لكن جميعهم تفادى تلك البطاقة باستثناء كريم نيدفيد الذي حصل عليها عند الدقيقة 36 من المباراة، مما يعني أنه سيغيب للإيقاف عن المباراة التالية وستكون أمام الزمالك في 30 مارس القادم.

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ولن يلعب الأهلي أي مباراة محلية حتى مواجهة الزمالك الحاسمة في صراع الفريقين على لقب الدوري، بل سيخوض آخر مباراتين له في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن الفوز صعد بالأهلي للمركز الثاني في جدول الترتيب بعدما أصبح يمتلك 51 نقطة تخطى بهم بيراميدز صاحب الـ48 نقطة، ويبتعد بطل القرن في أفريقيا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك في الصدارة.