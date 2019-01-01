رسميًا - تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

الاتحاد المصري يُعلن القرار، الذي أفسد مخطط إقامة الديربي في جولة بخلاف الجولتين الأخيرتين

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، الذي كان من المقرر إقامته في 19 من الشهر الجاري.

المباراة كان محددًا لها مسبقًا فور إعلان جدول المباريات أن تقام على استاد القاهرة الدولي، إلا أن الساعات الماضية شهدت تقارير تؤكد نقل اللقاء إلى برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يتم تأجيلها نهائيًا.

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قرار التأجيل جاء في ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية توصي بتأجيل المباراة، على أن يتم تحديد موعد جديد لها في وقتٍ لاحق.

وكانت هذه ستُعد المرة الأولى التي تُلعب بها القمة في جولة بخلاف الجولتين الأخيرتين من كل دور، منذ خمسة مواسم مضت، لكن الأمر لم يكتمل.

الشياطين الحمر يحتلون حاليًا صدارة جدول الترتيب برصيد تسع نقاط بعد مرور الثلاث جولات الأولى، فيما يأتي الفارس الأبيض في المركز الرابع برصيد سبع نقاط، متساويًا مع بيراميدز والمقاولون العرب، المتفوقين بفارق الأهداف.