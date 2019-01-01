الخطيب للاعبين: واصلوا الانطلاقة القوية وتقديم ما يليق بالأهلي

رئيس القلعة الحمراء يشدد على أهمية المرحلة الحالية للفريق

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

عقد محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، للشد من أزرهم قبل المرحلة المقبلة المقبل عليها الفريق.

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وأكد الخطيب للاعبين على أهمية المرحلة الحالية، وطالبهم بضرورة بذل أقصى الجهد لمواصلة الانطلاقة القوية سواء على الصعيد المحلي أو القاري في دوري أبطال أفريقيا.

وعقب اجتماعه باللاعبين، عقد رئيس القلعة الحمراء جلسة مع سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، للاطمئنان على العديد من الأمور، مؤكدًا على ثقته في قدرة اللاعبين وإمكاناتهم على مواصلة العروض القوية وتقديم الصورة التي تليق باسم الأهلي ومكانته.

المادر الأحمر يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الزمالك وبيراميدز.

ومن المقرر أن يستهل الأحمر مشواره في دور المجموعات بدوري الأبطال بملاقاة النجم الساحلي التونسي، أحد يومي 29 أو 30 من نوفمبر المقبل.