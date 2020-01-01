حضور ساسي وغياب الهداف التاريخي .. أمير مرتضى يختار التشكيل المثالي للزمالك

نجل مرتضى منصور يختار التشكيل التاريخي للزمالك

حل أحمد مرتضى منصور وأخاه أمير المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك ضيفين على أحمد حسام ميدو في برنامج "أوضة اللبس" المذاع على فضائية النهار المصرية، وقد اختارا خلال الحوار التشكيل المثالي التاريخي للنادي.

وفيما حجز نجم الوسط التونسي فرجاني ساسي مكانه في الشكيل، لم يتمكن عبد الحليم علي الهداف التاريخي للفريق الأبيض برصيد 134 هدفًا من التواجد في اختيارات أمير مرتضى منصور التي استبعد منها أي لاعب انتقل للنادي الأهلي .

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واختار أمير محمود جنش لحراسة المرمى، ومعه في الدفاع الرباعي عمر جابر وإبراهيم يوسف ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي، فيما تواجد في وسط الملعب فرجاني ساسي وإسماعيل يوسف وحازم إمام، وقاد الهجوم الثلاثي محمود عبد الرزاق شيكابالا وعمرو زكي وكوارشي.