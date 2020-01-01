أمير مرتضى: دونجا لم يُوقع، وخرجت فائزًا من الصراع مع سيد عبد الحفيظ

نجل مرتضى منصور يتحدث عن كواليس الموسم وصفقات الفريق

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك على عدم توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز على عقود انضمامه للفريق، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أوضة اللبس" المذاع على فضائية النهار المصرية ويُقدمه لاعب الأبيض السابق أحمد حسام ميدو.

وكانت قناة النادي الرسمية قد أعلنت الحصول على حسم 5 صفقات لدعم الفريق خلال الموسم القادم بينهم أجنبيين، وقيل في الإعلام أن الخماسي المقصود هم آري بابل وحمزة المثلوثي ورجب بكار وعبد الله بكري ونبيل عماد دونجا.

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نجل الرئيس نفى الحصول على توقيع لاعب الوسط المثير للإعجاب لكنه أقر بالجلوس والحديث معه عن ارتداء القميص الأبيض.

إذ قال "الزمالك لم يحصل على توقيع دونجا حتى الآن، عكس ما يُشاع في الإعلام. جلسنا معه بالطبع مثلما جلسنا مع عدد كبير من اللاعبين، ذلك بهدف معرفة رأيهم في الانضمام للزمالك".

"إن كانت لدى اللاعب الرغبة في الانضمام لنا نبدأ التحرك لضمه من خلال الحديث مع ناديه. نحن لا نتم أي صفقة سوى عبر الطرق الشرعية والتفاوض مع النادي المالك للاعب".

أمير عاد لكواليس الموسم الجاري خاصة الصراع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قائلًا "خرجت فائزًا من المناوشات بيني وبين سيد عبد الحفيظ، لقد كانت السبب في تشويش تركيزه هو وليس أنا".

تابع "لم أكن فعلًا أبدًا في ذلك الصراع، بل كنت دومًا رد فعل لما يقوله، ونتيجة تلك المناوشات في النهاية كانت تتويج الزمالك بخمس بطولات في موسم واحد مقابل عدم فوز الأهلي بأي بطولة".