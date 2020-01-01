اتحاد الكرة يُحيل عدلي القيعي للجنة الانضباط ويُهدد بعقابه

الإعلامي والمسؤول البارز في الأهلي شن هجومًا لاذعًا على حكم القمة

لم يمر هجوم عدلي القيعي مستشار التسويق في النادي الأهلي على حكم مباراة الفريق الأخيرة ضد الزمالك "إيفان بيبيك" مرور الكرام، إذ تقدمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى ضده.

الإعلامي البارز في قناة الأهلي الرسمية وجه مساء أمس اتهامات قوية للحكم الكرواتي بتنفيذ أجندات خاصة وارتكاب أخطاء وقحة خلال مباراتي الأهلي ضد بيراميدز والزمالك، وقد انتهى اللقاءان بخسارة الفريق الأحمر.

وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن شكوى لجنة الحكام ضد القيعي أحيلت إلى لجنة الانضباط لدراستها والبت في أمرها، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع عقوبة على المسؤول الأهلاوي حال ثبت إدانته.

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وأضاف العطار في حديثه لبرنامج ملعب الصقر مع أحمد حسن "الغضب يتحكم بالبعض عقب الخسارة في كرة القدم، لابد أن يتحكم كل شيء في نفسه وألا يتجاوز في حق أحد. الحكام هم قضاة الملاعب ولابد من دعمهم بواسطة كل الأندية".

العطار أكد كذلك خلال تصريحاته أن الزمالك لم يتقدم بأي شكوى ضد وليد سليمان نجم الأهلي على خلفية أحداث مباراة السبت الماضي.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد هدد بشكوى صاحب الـ35 عامًا للاتحادين المصري والدولي لتعمده إيذاء منافسيه، متهمًا إياه بتعمد إلحاق الضرر البالغ بمدافع الفريق محمد عبد الشافي خلال مباراة الفريقين الأخيرة.