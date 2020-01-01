أخبار الأهلي اليوم | بقاء أحمد فتحي، وعودة حسين الشحات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 ..

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هل يستمر أحمد فتحي مع الأهلي؟

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن إدارة النادي الأهلي استطلعت رأي المدير الفني رينيه فايلر في بقاء أحمد فتحي مع الفريق الموسم القادم.

وكان اللاعب الملقب بالجوكر قد رفض تجديد عقده مع الأهلي مفضلًا الانضمام إلى بيراميدز، لكن يُقال في الإعلام مؤخرًا أنه قد يتراجع عن قراره لغضبه من الراتب الذي سيحصل عليه رمضان صبحي في بيراميدز.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي ستتحدث مع فتحي حول تجديد عقده واستمراره مع الفريق، خاصة بعدما أكد فايلر على الإضافة الكبيرة القادر على تقديمها الموسم القادم.

حسين الشحات يعود للأهلي الأسبوع القادم

أفادت مصادر صحفية مصرية أن حسين الشحات المتواجد حاليًا في العين السخنة سيعود إلى الأهلي الأسبوع القادم، إذ سيخضع للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وسيبدأ الشحات الذي أجرى مؤخرًا جراحة "الفتاق" برنامجًا تأهيليًا تمهيدًا للانخراط في التدريبات الجماعية لإعداده قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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