أخبار الأهلي اليوم | قلق حول ميلويفيتش، وفسخ عقد دي سوزا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 ...

إدارة الأهلي تُودع راتبين في حسابات اللاعبين

تحرص إدارة الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة على تهيئة كافة الأجواء الإيجابية لانطلاقة تدريبات الفريق الجماعية بأفضل صورة ممكنة، وفي سبيل ذلك، وحسب صحيفة عكاظ السعودية، أودع النادي راتب شهرين في حسابات اللاعبين من مستحقاتهم المالية المتأخرة.

عرض إماراتي يُهدد بقاء عبدالفتاح عسيري في الأهلي

كشفت تقارير صحفية محلية عن مفاجأة جديدة بخصوص اللاعب عبدالفتاح عسيري صانع ألعاب النادي الأهلي السعودي. التفاصيل هنا

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حالات كورونا بالنجم الأحمر الصربي تُثير القلق داخل الأهلي السعودي

يعيش مسؤولي النادي الأهلي السعودي حالة قلق خلال الأيام الحالية خوفًا على المدير الفني الصربي فلادان ميليوفيتش مدرب الإصابة بفيروس كورونا المستجد . التفاصيل هنا

الفيفا يمنح سوزا الضوء الأخضر لفسخ عقده

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح جوزيف دي سوزا لاعب وسط الأهلي السعودي الضوء الأخضر لفسخ عقده مع النادي نظير عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.