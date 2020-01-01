حالات كورونا بالنجم الأحمر الصربي تُثير القلق داخل الأهلي السعودي

كان مدرب الأهلي قد شارك في احتفالات ناديه السابق النجم الأحمر

يعيش مسؤولي النادي الأهلي السعودي حالة قلق خلال الأيام الحالية خوفًا على المدير الفني الصربي فلادان ميليوفيتش مدرب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي تخوف الأهلاوي من إصابة المدرب الصربي بعد الأنباء الواردة من صربيا بإعلان نادي النجم الأحمر الصربي إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

وكان مدرب الأهلي قد شارك في احتفالات ناديه السابق النجم الأحمر على مدى يومين متتاليين بمناسبة تحقيقه بطولة الدوري الصربي.

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وجاء حضور المدرب الصربي لهذا الحدث من أجل تكريمه، حيث كان قد ساهم في تحقيق اللقب مرتين من قبل خلال إشرافه على الفريق، كان آخرها الموسم الماضي قبل أن يرحل ويتولى قيادة الأهلي.

ومن المنتظر ان يعود فلادان إلى جدة لقيادة النادي الأهلي خلال الأيام المُقبلة، حيث تعمل الإدارة حاليًا على إيجاد طريقة لعودة الجهاز الفني بشكل كامل للإشراف على تحضيرات الفريق، قبل استكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وحددت إدارة الأهلي إجراءات احترازية ووقائية صارمة، لتطبيقها مع انطلاقة التحضيرات بشكل فعلي نهاية الأسبوع الحالي، من أهمها قياس حرارة اللاعبين وجميع من منسوبي الفريق بشكل يومي، مع منع دخول أو وجود أي شخص خارج منظومة عمل الفريق أثناء التدريبات اليومية.