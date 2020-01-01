أخبار الأهلي اليوم | صافرة أجنبية لديربي جدة أمام الاتحاد، وفتح ملف الطبيب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 7 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 ...

لاعب الهلال السابق مطلوب في الأهلي السعودي

اتخذ المدرب الصربي فلادان ميليوفيتش قرارًا بتأجيل التدريبات الفنية للاعبين في الأهلي إلى أجل مجهول لعدم اكتمال جاهزية أرضية ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي في جدة.

وخاض الفريق مساء أمس حصة تدريبية في الصالة الرياضية وملعب النادي، وقد تدرب اللاعبون في الأجزاء الصالحة من العشب الطبيعي وأدوا تدريبات خفيفة بالكرة شملت التسديد على المرمى والتمرير في مساحات ضيقة.

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وقد حثت الإدارة الشركة المكلفة بزراعة الأرضية استكمالها سريعًا ليتمكن الفريق من أداء التدريبات الفنية والمناورات التدريبية عليها.

إدارة الأهلي تبدأ اتصالاتها لحسم ملف طبيب الفريق

بدأت إدارة النادي الأهلي اتصالاتها مع عدد من الأطباء للتعاقد مع أحدهم في حال لم يتم التوصل لاتفاق حول تجديد عقد التونسي حاتم جمعة طبيب الفريق الأول للنادي.

جمعة توقف عن أداء مهامه مع الفريق منذ انتهاء عقده في الـ30 من يونيو الماضي، إذ لم يتوصل لاتفاق بعد على تجديده، بل ولم تحسم الإدارة الأهلاوية أمر بقائه من عدمه.

صافرة أجنبية لإدارة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم نجح في توفير ثلاثة طواقم تحكيمية أجنبية من هولندا وإيطاليا وألمانيا لإدارة مباراتي ديربي الرياض بين النصر والهلال وديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الرابع والتاسع من أغسطس القادمين ضمن الجولتين الـ23 والـ24 من الدوري السعودي.

وسيتم تعيين الحكام ما بين حكام ملعب وحكام فيديو خلال المباراتين، وسيُحدد طاقم كل مباراة وفقًا لأسرع دولةٍ من الدول الثلاث من حيث إجراءات وصول الطاقم التحكيمي إلى السعودية.

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