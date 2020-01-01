انفراجة في أزمة التجديد بين عسيري والأهلي

اتفاق بين الطرفين على تجديد التعاقد بعد مفاوضات مكثفة

ذكرت تقارير صحفية أن انفرجةً حدثت في أزمة تجديد التعاقد بين نجم الأهلي السعودي عبد الفتاح عسيري وإدارة ناديه، خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان عسيري قد رفض تجديد عقده مع الأهلي في وقت سابق، وذلك مع اقتراب دخوله في الفترة الحرة من عقده، التي تتيح له الرحيل مجانًا عن الفريق.

لكن صحيفة المدينة السعودية أكدت أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يتجه للبقاء مع فريقه، بعد أن توصل مع إدارة ناديه لاتفاق على تجديد التعاقد بينهما، بعد مفاوضات مكثفة على مدى الفترة الماضية.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الاتفاق المُبرم بين الطرفين، يتضمن حصول اللاعب على راتب سنوي قدره خمسة ملايين يورو، بالإضافة إلى تسديد كافة مستحقاته المتبقية.

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وتجدر الإشارة إلى أن عسيري يلعب مع الأهلي منذ عام 2016، وهو العام الذي انضمامه إلى الفريق قادماً من اتحاد جدة.