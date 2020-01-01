حسين عبد الغني، الذهب .. ذهب

اللاعب المخضرم لعب مباراة كبيرة في ديربي جدة

لعب حسين عبد الغني مدافع الأهلي مباراته الأولى في ديربي جدة أمام الاتحاد منذ عام 2007، وقد أثبت خلالها أن الذهب يظل ذهبًا.

الراقي استطاع أن يهزم العميد بهدفين مقابل هدف واحد مساء أمس على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد لعب عبد الغني دورًا كبيرًا في هذا الانتصار.

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المثير أن حسين صاحب الـ43 عامًا ليس اللاعب الأساسي في يسار دفاع الأهلي، بل لعب أمس تعويضًا للبرازيلي الموقوف لوكاس ليما، وكانت تلك مباراته السادسة فقط هذا الموسم في الدوري السعودي.

رغم هذا، إلا أن عبد الغني كان موجودًا عند الحاجة له، وكان جاهزًا لتقديم الأداء المنتظر في مباراة كبرى مثل ديربي الغربية ... الفتى الذهبي كان عند حُسن الظن به ولعب مباراة رائعة دفاعيًا وهجوميًا.

المدرب فلادان ميلويفيتش اختار أن يهاجم من الجبهة اليُمنى مفضلًا تثبيت الظهير الأيسر "عبد الغني" للواجبات الدفاعية، خاصة كذلك للتغطية العكسية داخل منطقة الجزاء، وهذا نلاحظه من أرقام اللقاء التي أشارت إلى أن هجوم الأهلي من الجانب الأيمن كان بنسبة 42% مقابل 35% للأيسر.

صاحب القميص رقم 24 لعب مباراة ممتازة دفاعيًا، كان صلبًا للغاية أمام جبهة يُمنى اتحادية قوية بتواجد سعود عبد الحميد وخالد السميري وعبد الرحمن العبود، والأهم أنه لعب دوره في التغطية العكسية أكثر من مرة بطريقة رائعة أظهر خلالها جودته العالية وكذلك خبرته الكبيرة.

أرقام حسين عبد الغني الدفاعية خلال لقاء الأمس تقول أنه أبعد الكرة من مناطق الأهلي الدفاعية مرتين، وقد اعترض تمريرات لاعبي الاتحاد وأفسدها 5 مرات وهو الأعلى في هذا بين زملائه، واستعاد الاستحواذ لصالح فريقه 6 مرات.

اللاعب المخضرم خاض 4 مواجهات فردية مع لاعبي الاتحاد فاز في 3 منها، ولم يرتكب سوى خطأ واحد، والأهم أنه خاض صراعين هوائيين فاز بهما.

الجميل أن اللاعب لم يكتف بالدور الدفاعي، بل تقدم أحيانًا وساعد الهجوم جيدًا، وقد صنع الهدف الثاني لعمر السومة بتمريرة عرضية رائعة أحسن العقيد السوري التعامل معها، ومرر كذلك كرة عرضية أخرى ممتازة سددها السومة برأسه.

أرقام اللاعب الذي بدأ مسيرته مع الأهلي عام 1995 الهجومية تتحدث جيدًا عن دوره المساند رغم تعليمات ميلويفيتش له بالتزام الجانب الدفاعي، إذ صنع هدفًا وفرصتين سانحتين للتسجيل ولم يصنع أي لاعب في الفريق فرصًا أكثر منه.

عبد الغني لمس الكرة 71 مرة وهو ثالث لاعبي الأهلي خلف عبد الباسط الهندي وجوزيف دي سوزا، وقد مرر 53 تمريرة كان منهم 43 سليمة، وكان منهم 32 تمريرة في ملعب المنافس بنسبة نجاح 79%.

الأهم من كل تلك الأرقام هو أن حسين أثبت أن الذهب لا يصدأ، وأن وصوله لعامه الـ43 وتواجده بديلًا معظم المباريات وخوضه مثل تلك المباراة الكبيرة جدًا بعد فترة غياب طالت عن الـ5 شهور لم يمنعه عن تقديم أداء كبير يليق به وباسمه ومكانته في كرة القدم السعودية.

حسين عبد الغني أحرج العديد من اللاعبين الذين يختلقون الأعذار لتقديم أداء مخيب، بل إن حماسه وقتاله وروحه الرائعة يوم أمس كانت بمثابة الرسالة والنصيحة العملية لأي لاعب ناشئ يود أن يكون له مستقبلًا كبيرًا في كرة القدم.