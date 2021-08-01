"أنسيلمو يا ريس" .. جماهير الأهلي تطلب المزيد من الصفقات

الأهلي دعم صفوفه جيدًا استعدادًا للموسم القادم

تعاقد النادي الأهلي السعودي مع أربعة لاعبين أجانب حتى الآن بجانب محمد مجرشي مهاجم الفتح، ولكن الجماهير لم تكتف وتطلب من الرئيس ماجد النفيعي ضم لاعب خامس حددته بالاسم.

الأهلي تعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير ومواطنه نجم الوسط باولينيو، بجانب لاعب الوسط الكرواتي فيليب براداريتش والجناح السنغالي الحسن نداو، وقد نالت تلك الصفقات رضا المحللين والنقاد والجماهير.

جماهير الفريق الجداوي أطلقت هاشتاج سُرعان ما أصبح "تريند" على تويتر اليوم الأحد بعنوان "أنسيلمو يا ريس" طالبت من خلاله الإدارة بالتعاقد مع نجم الوحدة الذي كان أول أهداف الأهلي في سوق الانتقالات الجاري.

الأهلي حاول التعاقد مع أنسيلمو بداية الصيف الجاري لكن الطلبات المالية الكبيرة له ولناديه السعودي أفشل المفاوضات وحال دون إتمام الصفقة، وقد ارتبط اللاعب بأندية الهلال والنصر والشباب لكن دون أي تطورات ملموسة وجدية .

يُشار إلى أن اللاعب المرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى عام 2024 يُعد من أبرز نجوم الدوري السعودي في الموسمين الأخيرين، وقد لعب مع الوحدة في الموسم المنقضي 26 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين بجانب 31 فرصة لزملائه.

إليكم بعض تغريدات جمهور الأهلي ضمن هاشتاج "أنسيلمو يا ريس" ..

حلم والله حلم لو جاء قفل على الفريق مع صفقتين محلية@Nefaie_Majed

#انسيلمو_ياريس pic.twitter.com/EGTYEJ7TfV — 𝐀𝐿-𝑂𝐓𝐀𝑰𝑩𝑰 (@h3_v16) August 1, 2021

بعد فليب باولينهو وبعد باولينهو انسليمو نقله نوعيه في وسط الاهلي وميركاتو عظيم يحسب لك قدها يابو نوره @Nefaie_Majed 💚

#انسيلمو_ياريس pic.twitter.com/1lU9tfEeNz pic.twitter.com/jeb2uR712J — 🇧🇷 (@b8w33) August 1, 2021