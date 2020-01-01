أخيرًا، رمضان صبحي يُشارك في مران الأهلي الجماعي

اللاعب عاد بعد غياب طويل

شارك رمضان صبحي في مران الأهلي الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم السبت في ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة، ذلك بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به قبل ما يقرب 3 أشهر.

الجناح المصري المعار للفريق الأحمر من هدرسفيلد تاون الإنجليزي كان قد تعرض لتمزق عضلي خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري خلال ديسمبر الماضي، وقد قيل أنه سيغيب لمدة 6 أسابيع لكنه لم يعد للتدريبات سوى اليوم.

المزيد من الفرق

عملاقا الإمارات يُهددان بقاء فايلر مع الأهلي

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن صبحي شارك في مران الفريق استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء القادم ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للظهور في المباريات عقب المواجهة القادمة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعها من 16 انتصارًا متتاليًا وتعادل أخير مع سموحة يوم الخميس الماضي، وقد تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه الوداد المغربي.