الأندية الإيرانية عُقدة فوساتي قبل مباراة الأهلي وبیرسبولیس

الأهلي السعودي يُلاقي بيروزي الإيراني في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يخوض المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي تحديًا خاصًا مساء اليوم عندما يواجه فريقه الأهلي مواجهة صعبة أمام بيروزي الإيراني.

الأهلي السعودي يُلاقي بيروزي الإيراني مساء اليوم في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ولا يمتلك المدير الفني فوساتي تاريخاً جيداً أمام الأندية الإيرانية الذي واجهها من قبل على الصعيد القاري مع أندية مختلفة.

ورقيمًا لم يُحقق فوساتي أي فوز ضد الفرق الإيرانية لحساب البطولات، حيث واجههم من قبل في 6 مواجهات.

بداية فوساتي أمام الأندية الإيرانية كانت عام 2010 حينما كان مديراً فنياً لنادي الشباب، حيث واجه سباهان أصفهان الإيراني في دوري مجموعات دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل وخسر المباراة الثانية في إيران.

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المواجهة الأخرى أمام الأندية الإيرانية كانت عندما تحول المدير الفني لقيادة السد القطري واصطدم أيضا مع الاستقلال ونال نقطتين من تعادلين بهدف لمثله في مواجهة الذهاب و2-2 في مباراة الإياب.

حٌسم القمة واليوم بات على القمة بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الجولة السادسة والعشرين.🔝



تهانينا للمدرب الاوروجوياني فوساتي مدرب @ALAHLI_FC .👊🏼 pic.twitter.com/yovSyG0xTk — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 9, 2019

ومع نفس الفريق القطري عام 2011 واجه نادي سباهان أصفهان في دور الثمانية وتعرض لهزيمة كبيرة وبنتيجة 3-0 مما دفع مسؤولي فريقه للاحتجاج نظراً لتواجد لاعب موقوف ونالت نتيجة المباراة على اثر ذلك وفي الإياب خسر 2-1 ولم تمنعه هذه الخسارة من إكمال المشوار بالبطولة.

ويبحث الأهلي عن إنقاذ موسمه الحالي بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري المحلي، وخروجه من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور ثمن النهائي، وينصب تركيز الضيوف على بلوغ المباراة النهائية من البطولة القارية، وهو ما يعمل عليه فوساتي.