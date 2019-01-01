مدرب الأهلي ومهاجم الفيحاء وجماهير الاتحاد الأفضل بالدوري السعودي

وقع الاختيار على اللاعب الكولومبي دانيلو اسبريا مهاجم نادي الفيحاء

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت اللجنة الفنية لرابطة دوري المحترفين السعودي عن الأفضل في الجولة الـ26 من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع الاختيار على اللاعب الكولومبي دانيلو اسبريا مهاجم نادي الفيحاء ليحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب.

وتمكن اسبريا من تسجيل ثنائية قادت فريقه للفوز على حساب التعاون في المباراة التي انتهت بنتيجة 2\1 لخطف نقاط هامة لفريقه في مسابقة الدوري ويرفع رصيده إلى 25 نقطة.

وعلى صعيد المدير الفني الأفضل، فقد وقع الاختيار على الأوروجوياني فوساتي، والذي حصد الجائزة لأول مرة منذ توليه القيادة الفنية للراقي.

حٌسم القمة واليوم بات على القمة بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الجولة السادسة والعشرين.🔝



تهانينا للمدرب الاوروجوياني فوساتي مدرب @ALAHLI_FC .👊🏼 pic.twitter.com/yovSyG0xTk — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 9, 2019

فوساتي تمكن من قيادة فريقه للفوز على نادي الشباب في قمة لقاءات الجولة برباعية نظيفة ليحافظ على مركزه الخامس في سلم الترتيب، وبفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الرابع، فيما تفصله عن الشباب الذي يحتل المركز الثالث نقطتين فقط.

رئيس النصر يحشد الجماهير قبل مواجهة الاتحاد

أما جماهير نادي الاتحاد فاستحقت جائزة المثالية، بعد أن حضر 23897 مشجعاً ومشجعة مواجهة فريقهم أمام الباطن على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتُعد هذه المرة التاسعة التي تنال جماهير الاتحاد الجائزة كأكثر جماهير أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحقيقاً لها.