بداية التحقيقات وإلقاء التهم بين الفريق المعالج: قتلوا مارادونا

بداية التحقيقات مع الفريق المعالج لمارادونا والمحامون يقذفون التهم: قتلوا مارادونا

لم يشفع ما قدمه الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا لبلاده الأرجنتين والبهجة التي منحها لهم في الاعتناء به بل كان ضحية للإهمال أو التعمد الذي أدى إلى قتله بحسب محامٍ لإحدى ممرضاته.

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز الستين عامًا بعد أزمة قلبية تعرض لها في منزله كما قيل وقتها وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم في المخ ومغادرته المستشفى، لكن فيما بعد فُتح تحقيقًا يُتهم فيه طبيبه المعالج بالإهمال وتركه يموت لما يقرب من 12 ساعة دون مساعدته.

وسادت حالة من الحزن بين الشعب الأرجنتيني وفي نابولي حيث قاد اللاعب السابق فريقهم للدوري الإيطالي لأول مرة في تاريخهم وحول العالم لما كان يمثله مارادونا من قيمة لأجيال من محبي كرة القدم.

بداية التحقيقات وإلقاء التهم

ونقلت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عن رودولفو باكي، محامي إحدى ممرضاته الذي صرح للإعلام وقال: "هذه مسؤولية الأطباء المعالجين، كانت هناك علامات على أن مارادونا سيحتضر بين عشية وضحاها لكن لا أحد من الأطباء تحرك لمنع ذلك".

ودافع محامي ممرضة مارادونا عن موكلته دايانا مدريد، 36 سنة، التي حُقق معها وبقية أفراد الفريق الطبي لمارادونا في مكتب المدعي العام في إحدى ضواحي العاصمة بوينس آيريس أمس الأربعاء.

وكان الإدعاء العام في حادث وفاة مارادونا قد أشار إلى أنه تلقى رعاية صحية غير كافية من فريقه الطبي لكن محامي ديانا يدافع عنها ويقول إنها "فعلت ما أمرها به الأطباء".

وخلُص تقرير المحققين في مايو الماضي إلى أن مارادونا "ترك لمصيره" من قبل معالجيه الذين تعاملوا بقصور وتهور مع معاناته البطيئة.

وكان من المفترض أن تمكث دايانا مع دييجو لملاحظته في الصباح وتتولى ريكاردو ألميرون المناوبة ليلًا والتي قالت إنها تلقت أوامر بعدم إيقاظه مع عدم إبلاغها بأي معاناة لمارادونا من مشاكل في القلب.

وكان تسريب صوتي للطبيب المعالج لمارادونا قد انتشر بداية العام الحالي نشرته صحف أرجنتينية يقول فيه إن "الرجل البدين سيموت، يبدو أنه يعاني من سكتة دماغية، ليس لدي فكرة عما فعله ولكني ذاهب إلى هناك".

ماذا ينتظر فريق مارادونا في حال إدانته؟

ويواجه الفريق الطبي المعالج لمارادونا المتوج بكأس العالم 1986 مع بلاده تهمة القتل مع إمكانية التعمد والتي تتراوح مدة الحكم فيها من 8 إلى 25 سنة.

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