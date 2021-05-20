رسمياً | اتهام أطباء مارادونا بالقتل العمد

النجم الأرجنتيني ضحية إهمال طبي

وجه القضاء الأرجنتيني تهمة القتل البسيط ولكن بوجود تعمد لسبعة أطباء أشرفوا على العناية الطبية الخاصة بالنجم والأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

ورحل الفتى الذهبي عن عالمنا في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي عقب وفاته بسبب أزمة قلبية بمنزله في الأرجنتين.

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وقال القضاء الأرجنتيني إن سبعة أشخاص تم منعهم من مغادرة البلاد على أساس التحقيقات المفتوحة من قبل مكتب المدعي العام في سان إسيدرو.

ومن ضمن هؤلاء الجراح الخاص بمارادونا ليوبولدو لوكي الذي أجرى له جراحة دقيقة في المخ قبل أسبوعين من وفاته.

وضمت القائمة المعالجة النفسية الخاصة به أجوستينا كوساشوف، ونفت هي والجراح أن يكون لهما أي يد في وفاة النجم السابق.

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وخضع جثمان مارادونا للتشريح لمعرفة سبب الوفاة، والذي تم إثباته أنه عانى من تجمع للسوائل في الرئة أثناء نومه بسبب فشل قلبه بالخفقان.

وينتظر أن في حال إثبات تورط السبعة أشخاص في وفاة مارادونا بأن يتم الحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و25 عاماً.