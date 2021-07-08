ما هو المنتخب الأكثر تحقيقًا للقب بطولة كوبا أمريكا؟

في هذا التقرير نسلط الضوء على بطولة كوبا أمريكا وكيف كان النظام القديم لها وكيف تم تحديثه، ومن هي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب الغالي؟

يتابع العالم عن كثب بطولة كوبا أمريكا، فهي البطولة الثالثة الدولية من ناحية القيمة والأهمية بعد كأس العالم واليورو، بما تتضمنه من منتخبات عملاقة كالبرازيل والأرجنتين وأوروجواي وغيرها.

صحيح أنه وفي السنوات الأخيرة قلّت نسبيًا إثارة البطولة على إثر إقامتها كل عامين تقريبًا، لكن ظلّت الأهمية واحدة، والحلم واحد لجميع اللاعبين بكتابة أنهم حققوا هذا الدرع الغالي في مسيرتهم.

نسخة كوبا أمريكا 2021 أقيمت رغم أزمات كثيرة، بدأت بتفشي فيروس كورونا عام 2020 وتأجيل البطولة لمدة سنة، وتبلورت بسحب التنظيم من الأرجنتين وكولومبيا ونقله إلى البرازيل بسبب الوباء العالمي.

ليونيل ميسي يحلم بجلب اللقب الغالي إلى منتخب الأرجنتين، وقد كانت هذه النسخة استثنائية في كل شيء، سواء في الموعد أو نظام البطولة المختلف.

ويلعب في نهائي هذه النسخة "سوبر كلاسيكو" على أراضي ملعب ماركانا سيجمع بين الأرجنتين والبرازيل، والسامبا هي حاملة لقب النسخة الماضية التي أقيمت أيضًا على أرضها.

موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا من هو أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كوبا أمريكا، وكيف كان النظام القديم للكوبا مقارنة بالنظام الجديد؟

ما هو نظام بطولة كوبا أمريكا القديم؟

أقيمت بطولة كوبا أمريكا للمرة الأولى في عام 1916 على أراضي الأرجنتين، وكانت تسمى بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم حتى نسخة عام 1967 وبداية من نسخة عام 1975 أصبحت البطولة تسمى بكوبا أمريكا.

وبداية من عام 1987 باتت البطولة تقام بنظام التناوب بين العشر دول اللاتينية، وكانت تقام نسخة كل عامين حتى 2011، ثم باتت تقام نسخة كل أربعة أعوام، بدأت من الأرجنتين حتى انتهت في تشيلي 2015.

ومنذ نسخة 1916 حتى 1967، أقيمت المسابقة من دور واحد بنظام الدوري، دون الحاجة إلى خوض مباراة نهائية حاسمة.

ما هو نظام بطولة كوبا أمريكا الجديد؟

نظرًا لوجود 10 منتخبات فقط في قارة أمريكا اللاتينية، تقرر دعوة منتخبين من خارج القارة ليتحول إجمالي المشاركين إلى 12 منتخبًا، ثم يتم إقامة المسابقة بنظام جديد وليس بنظام الدوري القديم.

النظام الجديد انطوى على تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعات يتأهل منها أصحاب المركز الأول والثاني مع خوض مباريات ربع نهائي ونصف نهائي ومباراة نهائية حاسمة.

ما هي المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا؟

منتخب أوروجواي هو الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا، حيث حصد اللقب في 15 مناسبة، وكان أول من حقق البطولة في نسخة 1916، وآخر لقب حققه يعود إلى نسخة 2011.

يأتي بعد ذلك منتخب الأرجنتين، الذي توِّج باللقب في 14 مناسبة آخرها عام 1993، ثم البرازيل التي حققت اللقب 9 مرات وآخرها في نسخة 2019.

المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا