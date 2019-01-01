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كأس الاتحاد الإنجليزي

بعد اقتراب رحيله - موراتا يودع فابريجاس

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Getty Images
موراتا سجل هدفين في لقاء كأس الاتحاد

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ودع ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، مواطنه وزميله سيسك فابريجاس وتوجه له بالشكر على مساندته الكبيرة الفترة الماضية.

واقترب فابريجاس من الرحيل عن صفوف تشيلسي في ظل الحديث عن انتقاله الوشيك إلى موناكو بعدما حمل شارة القيادة أمام نوتنجهام مساء السبت.

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ونشر موراتا رسالة عبر صحفته على "إنستجرام" كتب فيها: "لا تعرف كيف سأفتقد وجودك، أتوجه لك ولعائلتك الرائعة بالشكر لمساعدتنا بكل السبل".

وختم: "شكراً على كل تلك اللحظات التي عشناها معاً وحظاً سعيداً في كل ما تفعله".

وارتبط موراتا هو الآخر بإمكانية الرحيل عن تشيلسي والانتقال إلى صفوف ميلان أو إشبيلية في انتقالات يناير الجارية.

وسجل موراتا هدفي تشيلسي أمام نوتنجهام في الانتصار بهدفين نظيفين في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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