رغم اقترابه من الرحيل - بوجبا ينضم لمعسكر مانشستر يونايتد التحضيري

شائعات تتردد حول خروج بوجبا من مانشستر يونايتد

انضم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، لقائمة الشياطين الحمر في الفترة التحضيرية للموسم الجديد رغم مطالبات اللاعب بالرحيل.

بوجبا أعلن رغبته خوض تجربة جديدة خارج مانشستر يونايتد والتقارير الصحفية تشير إلى اقترابه من ريال مدريد.

وأعلن أوليه جونار سولشار، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قائمة المشاركة في كأس الأبطال الودية في آسيا.

وشهدت القائمة وجود ديفيد دي خيا وسيرجيو روميرو وجرانت وبيريرا في حراسة المرمى، بجانب بايلي ودالوت وجونس وليندولوف وماركوس روخو وشاو وسمولينج وتوانزيبي وبيساكا ويونج في الدفاع.

كما يتواجد أندرياس وتشونج وجارنر وجوميس وجيمس لينجارد وماتيتش وماكتوميناي وبوجبا وماتا في الوسط.

أما الهجوم فضم جرينوود وروميلو لوكاكو ومارسيال وراشفورد.

وارتبط روميلو لوكاكو أيضًا بالانضمام إلى صفوف إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية.