النصر السعودي يختار ملعب آل مكتوم لمواجهة ذوب آهن الإيراني

العالمي سيواجه فريق ذوب أهن الإيراني، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي، عن وجود قرار من قبل إدارة النادي لاختيار ملعب آل مكتوم، في مدينة دبي الإماراتية، كملعب محايد في منافسات دوري أبطال آسيا.

العالمي سيواجه فريق ذوب أهن الإيراني، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا يوم 11 مارس المقبل.

ويعد ملعب آل مكتوم، بعد تجديده من أفضل الملاعب في الإمارات، وظهر بشكل رائع خلال بطولة كأس آسيا 2019.

الكلاسيكو 🔥

الجوهرة يستضيف لقاء الـ🐅والـ🦈

إليكم أبرز إحصائيات الفريقين قبل المواجهة 🏟️ pic.twitter.com/AuiwiH3CWP — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 20, 2019

ويواجه النصر الفريق الإيراني في 11 مارس المقبل، في مباراة تُعد على ملعبه، تحتضنها أرض محايدة.

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وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن عن اعتماد استاد كربلاء في العراق كملعب محايد للفريق الإيراني في مباراته أمام النصر السعودي، والتي ستُقام يوم 21 مايو المقبل.

يُذكر أن نادي النصر السعودي يتواجد في المجموعة الأولى رفقة الوصل الإماراتي والزوراء العراقي، وذوب أهن الإيراني.