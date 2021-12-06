اعتراف وتعهد .. 3 شروط لعودة حمدالله إلى النصر

كشف الناقد الرياضي محمد الدويش عن إمكانية عودة عبد الرزاق حمدالله لصفوف النصر من جديد، مشيرًا إلى وجود 3 شروط لتحقيق ذلك.

الفريق السعودي كان قد أعلن إنهاء عقد حمدالله بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية، وقد رفض الكشف عن تلك الأسباب لكن العديد من المصادر كشفت عنها فيما بعد موضحة أنها تتعلق بالانضباط أولًا وأخيرًا.

ما هي الشروط الثلاثة لعودة حمدالله إلى النصر؟

كانت عدة مصادر صحفية قد تحدثت عن إمكانية عودة حمدالله للنادي العاصمي، خاصة أن العديد من الشخصيات النصراوية يُحاولون لعب دور الوساطة بينه وبين الإدارة بقيادة مسلي آل معمر للتوصل إلى صُلح بين الطرفين، ويدعم ذلك الخيار عدم رضا أغلبية الجمهور الأصفر عن القرار ورحيل الهداف المغربي بهذا الشكل بعد مسيرته الأسطورية مع الفريق خاصة في أول موسمين.

الدويش أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن باب العودة مازال مفتوحًا أمام حمدالله، لكن بشروط ثلاثة أبرزها اعتراف خطي منه بما فعله واعتذار عنه.

إذ كتب "قد يعود حمدالله ويُكمل عقده لو اعترف خطيًا بما فعل واعتذر عنه وتعهّد لجمهور النصر وليس للإدارة بأنْ يخضع لنظام النادي ويحترم مسؤوليه ومدربه وزملائه. لو فعل هذا وعاد هل يفي ويلتزم؟ رأيي يخالف هذا التوجه ولكنني سأحترمه إنْ حدث!".

قد يعود #حمدالله ويُكمل عقده لو اعترف خطيًا بمافعل واعتذر عنه وتعهّد لجمهور #النصر وليس للإدارة بأنْ يخضع لنظام النادي ويحترم مسؤوليه ومدربه وزملائه

لو فعل هذا وعاد هل يفي ويلتزم ؟

رأيي يخالف هذا التوجه ولكنني سأحترمه إنْ حدث ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) December 5, 2021

لماذا فسخ النصر عقد حمدالله؟

المصادر الصحفية وعلى رأسها صحيفة الرياضية أوضحت أن الأحداث الساخنة التي أدت لتلك النهاية الصادمة بين النصر ومهاجمه المغربي بدأت عقب انتهاء مباراة الرائد في الجولة الـ12 من الدوري السعودي، إذ أبدى حمدالله غضبه الشديد من عدم لعبه أساسيًا وتلفظ بكلمات خارجة ضد المدرب المؤقت مارسيلو سالازار، وحطم السبورة التي يستخدمها المدرب لشرح أفكاره التكتيكية للاعبين.

وأضافت الرياضية أن الإدارة أرسلت للاعب خطابًا تطلب فيه إفادة رسمية حول تلك الأحداث، وهو الأمر الذي أثار حفيظته ودفعه للرد على ذلك بإرسال رسالة نصية إلى أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للنادي، هدده خلالها وطالبه بالسماح له بالرحيل نهائيًا عن الفريق.

إذ كتب في رسالته، حسب الرياضية، "سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدًا لو يتم خصم كامل عقدي المتبقي منه 7 أشهر، واعتبروها صدقة لكم".

ويتضمن عقد حمدالله مع النصر شرطًا جزائيًا بقيمة 20 مليون يورو، ويُطالب كل طرف حاليًا الطرف الآخر بدفعه، ويبدو أن الأمور ستُحل في أروقة اللجان المختصة والاتحاد الدولي وربما المحكمة الرياضية.

كيف كانت مسيرة حمدالله مع النصر؟

قصة حمدالله مع الفريق السعودي بدأت صيف 2018 حين انضم له قادمًا من الدوري القطري عقب فسخ عقده مع نادي الريان، وقد تألق في الموسم الأول وتُوج هدافًا للدوري السعودي، بل وخطف رقم حمزة إدريس كأفضل هداف في موسم واحد من دوري المحترفين، وقد قاد النصر كذلك للفوز باللقب.

حافظ صاحب الـ30 عامًا على مستواه وأرقامه الرائعة وتُوج هدافًا للموسم الثاني من الدوري السعودي، لكن المشاكل والأزمات بدأت تجد طريقها للاعب وعلاقته مع النصر في الموسم الثالث، سواء لأمور تعاقدية أو تعرضه للإصابات أكثر من مرة.

بدأ حمدالله الموسم الجاري جيدًا مع الفريق وأشاد العديد بالتزامه، لكن كان واضحًا أنه لم يستعد مستواه الكبير الذي وصل به إلى السعودية، إذ لم يُحرز سوى 5 أهداف في الدوري السعودي وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.

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