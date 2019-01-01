زوجة شكرينيار: أنا أكره يوفنتوس

زوجة نجم إنتر ميلان شكرينيار تعبر عن مشاعرها نحو يوفنتوس عبر إنستجرام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلنت زوجة مدافع إنتر ميلان شكرينيار مشاعرها السلبية تجاه يوفنتوس، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنسجرام.

وكانت باربورا هارونسيكوفا زوجة شكرينيار قد أعلنت من قبل أنها مشجعة لإنتر ميلان حتى قبل التحاق زوجها بالنيراتزوري.

وفي السياق ذاته، أعلنت هارونسيكوفا على حسابها الشخصي على إنستجرام أنها تكره السيدة العجوز يوفنتوس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وجاء ذلك من خلال ردها على أحد الأسئلة التي كان مفادها "ما رأيك في يوفنتوس وفي نجمه باولو ديبالا"

وتجنبت هارونسيكوفا الرد على السؤال حول باولو ديبالا الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالتوقيع مع إنتر ميلان صيفًا.

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

وأجابت "أنا أكره يوفنتوس" فقط، وذلك نظرًا للعداوة الكبرى بين يوفنتوس وإنتر ميلان والتي تضاعفت منذ فضيحة الكالتشيو بولي الشهيرة.