تقارير| باريس سان جيرمان سيجدد الثقة في توخيل

النادي الباريسي يقترب من تمديد عقد مدربه الألماني

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب المدرب الألماني توماس توخيل من تجديد عقده مع فريق باريس سان جيرمان وفقًا لما ذكرته صحيفة "تيليفوت" الفرنسية.

المدرب البالغ من العُمر 45 عامًا كان قد حقق الفوز في 35 مباراة من 43 خاضها مع الفريق الباريسي في الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

هل يستحق توخيل الاستمرار في باريس بعد السقوط الأوروبي؟

ويبقى الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية أمام مانشستر يونايتد هو ما عكر مسيرة توخيل وأحاط الغموض حول مستقبله داخل ملعب حديقة الأمراء.

بالرغم من ذلك تلقى توخيل عرضًا لتجديد عقده وفقًا لما ورد في صحيفة "تيليفوت".

ولن ينتهي عقد توخيل الحالي قبل عام، ولكن إدارة النادي الفرنسي عرضت على المدرب الألماني خيار التمديد لعام إضافي وزيادة راتبه.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الفرنسي تجديد عقد توخيل رسميًا الأسبوع المقبل.

يذكر أن توخيل يخوض موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، قادمًا من تدريب بوروسيا دورتموند.