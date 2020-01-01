اسم الهلال يضاعف قيمة ملعب الجامعة 84 مرة

الأمر تغير بعد ذلك بشكل واضح، بعدما قامت شركة صلة الراعي الرسمي لنادي الهلال بالاستثمار في الملعب

لا خلاف على قيمة أسماء الأندية الكبرى التي ترفع من قيمة أي شيء يرتبط بمثل هذه الأندية، وخير مثال على ذلك ما نمر به حاليًا من أزمة حول ملعب جامعة الملك سعود.

لك أن تتخيل أن قيمة ملعب جامعة الملك سعود تحولت قيمته من 250 ألف ريال في الموسم الواحد إلى 21.4 مليون ريال للموسم منذ عام 2016 إلى 2020.

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قصة تأجير ملعب الجامعة بدأت شهر يونيو 2016، عندما وقعت إدارة نادي المجزل عقدًا استثماريًا مع جامعة الملك سعود بالرياض للحصول ملعب الجامعة بمدينة الرياض بمبلغ وقدرة ٢٥٠ الف ريال للموسم الواحد.

وكانت إدارة المجزل تستهدف حينها إقامة تدريبات الفريق الاول لكرة القدم والصاعد وقتها لدوري جميل للمحترفين بمدينة الرياض لعدم وجود ملاعب بمقر ناديها بتمير.

الأمر تغير بعد ذلك بشكل واضح، بعدما قامت شركة صلة الراعي الرسمي لنادي الهلال بالاستثمار في الملعب، لكي يستفيد منه الزعيم ويُطلق عليه مُحيط الرعب.

وحصل الفريق الهلالي على ملعب الجامعة لمدة ثلاثة سنوات بداية من عام 2017 حتى عام 2020 مقابل 3 ملايين ريال في العام الواحد.

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وعقب نهاية العقد شهدنا صراعًا جديدًا بين أكثر من طرف، أبرزهم شركة الوسائل ونادي الهلال.

التقارير ذكرت أن عرض شركة الوسائل السعودية لاستئجار ملعب جامعة الملك سعود وصل إلى 150 مليون ريال لمدة سبعة أعوام بواقع 21.4 مليوناً للعام الواحد، مع خيار تقليص المدة إلى خمسة أو ثلاثة أعوام.

بينما قدمت شركة نادى الهلال الاستثمارية عرضًا بـ111 مليون ريال لمدة سبعة أعوام أي 15.8 مليون للعام الواحد، وذلك بعد فتح مظاريف عروض المتنافسين في مقر الجامعة في الرياض بحضور لجنة مختصة مكونة من ممثلي جهات عدة، بينها وزارة المالية، بالإضافة إلى إدارة الجامعة، وتضمن العرضان عدد من الخصائص والمميزات من حيث التشغيل والاستثمارات.

ومن المقرر أن يخضع العرضين المقدمين، للمراجعة والتدقيق من لجنة فنية مختصة قبل إعلان الفائز بالمناقصة، وسيستغرق ذلك أيامًا وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.