قائمة اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي الذين تنتهي عقودهم خلال الشهر الحالي

خلت القائمة من النادي الأهلي، الذي يعتبر الفريق الوحيد الذي يملك عقوداً سارية لجميع أجانبه الـ7.

حالة تخبط وغموض كبيرة تُحيط بمصير العديد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية، خاصة الذين تنتهي عقودهم في شهر يونيو المُقبل.

وتظهر هذه الأزمة بسبب توقف النشاط الرياضي في العالم، نظراً لتفشي فايروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما صنع أزمة لإدارات الأندية واللاعبين.

ومنذ ايام أصدرت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعها الدوري ، عددًا من القرارات المتعلقة بشان عقود اللاعبين المنتهية، وذلك بعد قرار الاتحاد السعودي باستئناف الموسم الرياضي أغسطس المقبل.

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وجاء في الخطاب الصادر من اللجنة لأندية الدرجة الممتازة والأولى الثانية عددًا من التوضيحات الخاصة بتمديد عقود اللاعبين المحترفين المنتهية، وكذلك عقود اللاعبين المعارين.

وأبانت اللجنة أنه يجب على النادي واللاعب القيام باتفاقية على تمديد العقد الاحترافي إلى تاريخ 15/09/2020 للأندية المشاركة بالدوري، وإلى 05/10/2020 للأندية المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتكون بنفس قيمة الأجر الشهري لعقده الحالي أو أقل، مع الأخذ بالاعتبار من قبل اللاعبين ما يمر به النادي من ظروف مادية صعبة بسبب جائحة كورونا.

كما أوضحت اللجنة أنه ينبغي على النادي أن يقدم طلبات تمديد العقود والاتفاقيات عبر نظام (DTMS) الخاص بالانتقال المحلي، على أن يكون تاريخ اتفاقية تمديد العقد قبل تاريخ نهاية العقد المراد تجديده.

وأكدت اللجنة أنه لا يحق لأي نادي ضم وإشراك اللاعب المحترف الذي انتهى عقده ورفض التمديد مع ناديه المسجل به في الموسم الحالي (2019-2020) في المعسكرات والتدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد انتهاء الموسم الحالي.

ومازالت الموسم الرياضي في السعودية مُتبقي به 8 مباريات على مستوى الدوري ونصف نهائي ونهائي كأس الملك.

أما على صعيد اللاعبين فهناك 35 لاعباً أجنبياً يمثلون أنديتهم مازال مصيرهم غامضًا، حيث ستنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الجاري.

ويعد نادي الفيحاء أكثر نادٍ لديه عقود لاعبين أجانب قريبة من النهاية بـ5 لاعبين، فيما لدى أندية الاتحاد والشباب والوحدة والفتح لاعب وحيد من كل نادٍ سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وخلت القائمة من النادي الأهلي، الذي يعتبر الفريق الوحيد الذي يملك عقوداً سارية لجميع أجانبه الـ7.

واللاعبون الذين ستنتهي عقودهم نهاية الموسم هم:

كارلوس إدواردو، بافيتيمبي جوميس (الهلال)

برادلي جونز، مايكون، بيتروس (النصر)

كريم الأحمدي (الاتحاد)

فيليب كيش، وليد أزارو (الاتفاق)

فاروق بن مصطفى (الشباب)

إلتون (الوحدة)

ماتشادو، تاوامبا (التعاون)

هايلاند، رولي بونيفاسيا، جويل هيرمي أوجوستو (الفيصلي)

عامر شفيع، جيجو كارلوس فيلانويفا، نيتو، ارسيون، فانيفا إيما أندرياتسيما (الفيحاء)

مروان سعدان (الفتح)

سفيان بن دبكة، عزالدين دوخة، ازيكيل بالوميكي (الرائد)

اس مانداو سي، سافاس جينتسوجلو، ادما تراوري (العدالة)

سليم بوخنشوش، فراس شواط (أبها)

إدريس فتوحي (الحزم)

مصطفى زغبه، سيرجيو فيتور، فاروق شافعي وإبراهيم الشنيحي (ضمك)