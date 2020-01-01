ما هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ وما هو ترتيب هدف صلاح؟
أصبح المصري محمد صلاح أحد أساطير ليفربول بلا شك منذ انضمامه للفريق، فقد حطم العديد من الأرقام القياسية ووضع اسمه بقوة بين أساطير الريدز عبر التاريخ، سواءً في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال والمسابقات الأخرى.
سجل صلاح الهدف الأسرع في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وذلك في مباراة الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، والتي كانت ضد نادي ميتيلاند الدنماركي.
بعد هدف صلاح الأسرع في تاريخ الريدز في دوري الأبطال، بدأ عشاق كرة القدم في الوطن العربي في التساؤل هل هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ جول يحضر الإجابة...
محطمًا رقم جيرارد .. صلاح هدافًا تاريخيًا لليفربول في دوري أبطال أوروبا
ما هو أسرع هدف في دوري أبطال أوروبا؟
الهدف الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا على الإطلاق هو هدف روي ماكاي لبايرن ميونخ في شباك ريال مدريد، والذي سجله في دوري الأبطال 2007، وسجله بعد 10 ثوانٍ و2 جزء من الثانية.
ثاني أسرع الأهداف هو هدف جوناس لفالنسيا في شباك ليفركوزن موسم 2011-12، وسجله في الثانية 10.96 من المباراة، ويأتي خلفه هدف جيلبرتو سيلفا لآرسنال في 2002 في شباك آيندهوفن في الثانية 20.07.
أسرع الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا:
|اللاعب
|الثانية
|المباراة
|التاريخ
|روي ماكاي
|10.12
|بايرن ميونخ - ريال مدريد
|7 مارس 2007
|جوناس
|10.96
|فالنسيا - باير ليفركوزن
|1 نوفمبر 2011
|جيلبرتو سيلفا
|20.07
|آيندهوفن - آرسنال
|25 سبتمبر 2002
|أليساندرو ديل بييرو
|20.12
|مانشستر يونايتد - يوفنتوس
|1 أكتوبر 1997
|كلارنس سيدورف
|21.06
|شالكه - ميلان
|28 سبتمبر 2005
|ديوجو رينكون
|24.00
|دينامو كييف - فنربخشة
|9 أغسطس 2006
|دافيد ألابا
|24.18
|بايرن ميونخ - يوفنتوس
|3 أبريل 2013
|أليكساندر باتو
|24.97
|برشلونة - ميلان
|13 سبتمبر 2011
|ماريك كينتسل
|25.20
|كلوب بروج - رابيد فيينا
|2 نوفمبر 2005
|ديان ستانكوفيتش
|25.54
|إنتر - شالكه
|5 أبريل 2011
|أليكسيس أليكسوديس
|28.46
|باناثينايكوس - ألبورج
|22 نوفمبر 1995
|ماريانو بومباردا
|28.21
|فيليم - سبارتا براجا
|20 أكتوبر 1999
|جاك ويلشير
|29.56
|آرسنال - مارسيليا
|26 نوفمبر 2013
|ديكو
|30.18
|بورتو - مولده
|26 أكتوبر 1999
|كريستيان خيمينيز
|31.24
|بازل - مانشستر يونايتد
|26 نوفمبر 2002
|أندي فان دير ميدي
|35.06
|روما - أياكس
|19 مارس 2003
|أندرياس مولر
|37.48
|بوروسيا دورتموند - يوفنتوس
|13 سبتمبر 1995
|مارك فان بوميل
|39.56
|برشلونة - باناثينايكوس
|2 نوفمبر 2005
|بافيل نيدفيد
|42.13
|لاتسيو - باير ليفركوزن
|27 أكتوبر 1999
|فراتيسلاف لوكفينتس
|42.58
|سبارتا براجا - سبارتاك موسكو
|3 نوفمبر 1999
|باولو مالديني
|51.00
|ميلان - ليفربول
|25 مايو 2005
ما هو ترتيب هدف محمد صلاح بين الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟
كما هو موضح في الجدول أعلاه، فإن هدف محمد صلاح لليفربول في شباك ميتيلاند غير متواجد في قائمة أسرع 20 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، فقد سجل المصري هدفه في الثانية 55 من عمر المباراة.
55 - After just 55 seconds, Mohamed Salah's goal is the quickest Liverpool have ever scored in a UEFA Champions League game. Warm-up. pic.twitter.com/ouOecdhwaV— OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020
لكن هذا الهدف يعتبر هو أسرع هدف لليفربول في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ولما لا؟ قد نجد الفرعون في وقتٍ قريب على قمة قائمة الأسرع قريبًا.