استمرار تواجد 8 لاعبين أجانب في الأندية السعودية الموسم المقبل

كان قد أعلن عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق الموسم الماضي إلى 8 لاعبين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب الاتحاد السعودي لكرة القدم من الاستقرار على تواجد ثمانية محترفين في كل فريق الموسم المقبل.

وبحسب مصادر صحيفة "الجزيرة" فأن قرار الاستعانة بثمانية لاعبين أجانب لكل فريق من فرق دوري المحترفين سيستمر الموسم المقبل.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق الموسم الماضي إلى 8 لاعبين.

رجل الدقائق الأخيرة يتحدث بعد فوز اليوم على #الاتفاق 🗣️ pic.twitter.com/i0OLBJzOSJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 1, 2019

وأكدت التقارير أن استمرار اللاعبين الأجانب سيتواصل مع الدعم الحكومي لضمان نجاح هذا المشروع.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت مؤخراً عن وجود رغبة لدى مسؤولي الاتحاد السعودي في تقليص عدد المحترفين خلال الموسم المقبل.

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وأنهت التقارير لتؤكد أن توزيع الدعم لكل نادٍ سيكون وفق آلية معينة تشمل المستوى، حيث ستوزع الفرق بحسب ترتيبها، وأيضاً سينظر للمشاركين خارجياً بنظرة مختلفة.