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استمرار تواجد 8 لاعبين أجانب في الأندية السعودية الموسم المقبل

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كان قد أعلن عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق الموسم الماضي إلى 8 لاعبين
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب الاتحاد السعودي لكرة القدم من الاستقرار على تواجد ثمانية محترفين في كل فريق الموسم المقبل.

وبحسب مصادر صحيفة "الجزيرة" فأن قرار الاستعانة بثمانية لاعبين أجانب لكل فريق من فرق دوري المحترفين سيستمر الموسم المقبل.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق الموسم الماضي إلى 8 لاعبين.

وأكدت التقارير أن استمرار اللاعبين الأجانب سيتواصل مع الدعم الحكومي لضمان نجاح هذا المشروع.

اختيارات المحررين

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت مؤخراً عن وجود رغبة لدى مسؤولي الاتحاد السعودي في تقليص عدد المحترفين خلال الموسم المقبل.

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وأنهت التقارير لتؤكد أن توزيع الدعم لكل نادٍ سيكون وفق آلية معينة تشمل المستوى، حيث ستوزع الفرق بحسب ترتيبها، وأيضاً سينظر للمشاركين خارجياً بنظرة مختلفة.

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