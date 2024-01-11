فيديو | يبدو أنه استفزه .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لنجله بعد هدفه العالمي مع النصر

هذه النتيجة عندما يتحدى الابن أبيه!

يبدو أن كريستيانو جونيور؛ لاعب فريق البراعم في النصر السعودي، استفز والده كريستيانو رونالدو؛ قائد الفريق الأول لكرة القدم في النادي نفسه، بالهدف العالمي الذي سجله في مران فريقه، ما دفع الأخير للرد عليه.

نجل الدون كان قد انتشر له فيديو قبل أيام قليلة، من مران براعم النصر، ظهر خلاله محرزًا هدف عالمي على طريقة صاروخ ماديرا من ركلة حرة مباشرة.

واليوم، خرج رونالدو للرد عليه، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو، أثناء إحرازه لهدف بالطريقة نفسها تمامًا التي فعلها نجله.

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وعلق رونالدو: "كريس، شاهد وتعلم" ثم وقف محتفلًا بطريقته الشهيرة SUIIIII.

يذكر أن كريستيانو جونيور يقود براعم النصر لاحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز للبراعم برصيد 27 نقطة، حصدها من عشر مباريات.

أما رونالدو فيقود الفريق الأول للعالمي لاحتلال الوصافة في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 46 نقطة، متأخرًا بفارق سبع نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الهلال.