"استعد للنكسات يا الأهلي" .. يايسله وعد فأوفى بأسوأ طريقة ممكنة في ليلة فك نحس فيرمينو

سقوط مدوي للأهلي في دوري روشن السعودي..

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"استعدوا للنكسات".. هكذا خاطب الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الماضية.

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يايسله قال في حوار مع الحساب الرسمي للنادي الأهلي وقتها، إن فريقه لا يزال في مرحلة البناء؛ وسيتعرض بالتأكيد لمجموعة من النكسات، حتى يصل إلى منصات التتويج من جديد.

ويبدو أن الألماني الشاب طبق مقولته بـ"أسوأ طريقة ممكنة"؛ حيث سقط الفريق الأهلاوي في فخ الخسارة (2-3) أمام الأخدود، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك في المباراة الأولى بعد التوقف.

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فشل تكتيكي رهيب

الأهلي اعتمد أمام الأخدود، على فرديات الجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سانت ماكسيمين فقط؛ دون ظهور أي فكر تكتيكي داخل أرضية الملعب.

ومن إحدى هذه المهارات الفردية، حصل محرز على ركلة جزاء سجلها زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ بينما الهدف الأهلاوي الآخر؛ جاء بخطأ من مدافع الأخدود في مرماه.

بل أن الفريق الذي لم يستقبل سوى هدفين فقط، في آخر 8 مباريات قيل فترة التوقف الدولي، ظهر مفككًا تمامًا في الخط الخلفي، لتهتز شباك حارسه السنغالي إدوارد ميندي، 3 مرات أمام الأخدود.

وظهر تأثير غياب النجم الإيفواري فرانك كيسييه، على خط وسط الراقي؛ حيث لم يستطع يايسله، في إيجاد أي لاعب يقوم بنفس الأدوار، بالربط بين خطي الدفاع والهجوم؛ فظهرت فراغات شاسعة، استغلها المنافس.

فيرمينو يفك لعنته

والنقطة المضيئة الوحيدة للأهلي في مباراة الأخدود؛ هي عودة النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ لهز الشباك مجددًا، بعد غياب 189 يومًا.

فيرمينو أحرز هدفًا من ركلة جزاء للأهلي، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول أمام الأخدود؛ بعد أن تركها له زميله محرز؛ لمساعدته للعودة إلى التسجيل.

وهذا الهدف؛ هو الأول للمهاجم البرازيلي، منذ ثلاثيته "الهاتريك"، في مباراة الأهلي والحزم، يوم 11 أغسطس 2023، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن فيرمينو، رفع رصيده إلى 4 أهداف مع صناعة 3 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مختلف المسابقات.

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