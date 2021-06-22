استسلام هازارد يسبب أزمة في ريال مدريد

النجم البلجيكي يثير حالة من المخاوف داخل النادي

يمثل إيدين هازارد جناح ريال مدريد مشكلة كبيرة للنادي الإسباني، بسبب لياقة اللاعب السيئة منذ انتقاله للفريق قادمًا من تشيلسي.

اللاعب يتواجد حاليًا مع منتخب بلجيكا للمشاركة في اليورو، ولكنه يبدو بعيدًا عن الوصول لأفضل نسخة له التي شاهدناها مع البلوز.

هازارد اعترف بنفسه يوم الأحد الماضي:"كسرت كاحل ثلاث مرات ولن أكون أبدًا كما كنت".

صحيفة "as" الإسبانية كشفت ان حالة اليأس التي ظهر بها صاحب الـ30 سنة جعلت المخاوف تزداد داخل ريال.

ويأتي ذلك بسبب استسلامه من استعادة أفضل مستوياته، بالإضافة للخسائر الفادحة المتوقعة في حالة التخلي عنه الآن.

ريال مدريد كان يأمل في تعافي هازارد من الناحية الجسدية والعقية، لذلك سمح له إجراء إعادة تأهيل مع أطباء المنتخب البلجيكي الذين يشعر معهم بمزيد من الأمان.

الوضع الحالي يفرض على هازارد استعادة مستواه، خاصة إذا وصل ويليان مبابي في 2022، حيث قد يتم نقله وقتها للعب كصانع ألعاب أو مهاجم سان.

راتب اللاعب يضع كذلك الكثير من الضغوط على ريال، بمعدل إجمالي 30 مليون يورو سنويًا، دون الحصول على أي استفادة حقيقية منه.

فكرة جذب المشترين المحتملين في الوقت الحالي تبدو صعبة، لذلك الأزمة ستظل مستمرة لحين وجود أي تغيير في مستوى هازارد.

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للمرة الأولى بعد 101 مواجهة.. هازارد يكمل الـ 90 دقيقة!

يذكر أن الجناح البلجيكي لعب 43 مباراة مع ريال منذ انتقاله للفريق في 2019، حيث سجل 5 أهداف وصنع 8 بكل البطولات.