هازارد: كسرت كاحلي ثلاث مرات، لن أعود كما كنت!

يبدو إيدين هازارد قائد منتخب بلجيكا قادرًا على تحويل 3 إصابات في كاحله إلى نقطة انطلاق بتغيير طريقة لعبه والتأقلم حتى الوصول إلى قمة مستواه.

عانى البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد من الإصابات على مدار الموسمين الماضيين مع ناديه أمر أرهق اللاعب البلجيكي وأبعده عن الملاعب لكنه جعل اللاعب أكثر واقعية في تحليله للأمور بل ستغير طريقة لعبه.

وكان من المتوقع أن يُكمل هازارد المباراة الأخيرة ضد الدنمارك التي شارك فيها منذ الدقيقة 59 وتمكن من صناعة هدف الفوز لبلاده التي تأهلت إلى الدور الثاني. وتختتم بلجيكا مبارياتها في المجموعة الثانية ليورو 2020 بمواجهة فنلندا.

وتحدث هازارد في المؤتمر السابق لمواجهة فنلندا عن إصاباته معترفًا بعد قدرته على لعب مباراة كاملة لمدة 90 دقيقة قائلًا: "سنرى كيف ستسير المباراة لكنني لست مستعدًا للعب 90 دقيقة كاملة".

وتابع لاعب ريال مدريد "سألعب أكبر عدد من الدقائق قدر استطاعتي، إن كانوا 50 فسألعب 50 دقيقة وإن كانوا 60 دقيقة فسنرى ذلك".

ولم يلعب إيدين منذا البداية سوى في 10 مباريات في الدوري الإسباني ودوري الأبطال في الموسم المنقضي.

هل تشكك هازارد في قدراته؟

لكن الإصابات لم تشككه في قدراته وإمكانياته "لم أشك أبدًا في إمكانياتي، ولكن في قدرتي على أن أكون جاهزًا بنسبة 100% للبطولة الأوروبية".

وواصل قائد بلجيكا "كسرت كاحلي 3 مرات ولن يكون كما كان قبل 10 سنوات لكنني أعرف إن كنت سليمًا فيمكنني إثبات نفسي في الملعب وهذا ما أعمل عليه الآن".

هل هازارد جاهزللمشاركة في مباريات كاملة منذ البداية؟

تابع هازارد "لست جاهزًا بنسبة 100% بعد لكنني جاهز للبدء، الخطة هي إدخالي تدريجيًا".

وأردف لاعب ريال مدريد "من المهم جدًا أن أكون في كامل جاهزيتي في الدوار الإقصائية. اعمل لأكون أفضل وأبذل قصارى جهدي والمشاركة منذ البداية. البطولة ما زالت طويلة".

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