استبعاد فينيسيوس من قائمة البرازيل لتصفيات كأس العالم!

المنتخب البرازيلي يعلن قائمته لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا في كأس العالم دون نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور!

أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي عن قائمة منتخب بلاده لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

جاء هذا بغياب اللاعب فينيسيوس جونيور الذي يقدم مستويات طيبة للغاية رفقة فريقه الحالي ريال مدريد في الدوري الإسباني.

تيتي لا يفضل اللعب في وجود فينيسيوس بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، إذًا فالاستبعاد ليس بالاتفاق أو بالتنسيق مع ريال مدريد.

ويعد الموسم الجاري هو الأفضل لفينيسيوس في صفوف ريال مدريد بعد كل ما قدمه في الدوري الإسباني رفقة كريم بنزيما حتى الآن.

وخاض اللاعب 13 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع خمسة ليكون أحد أهم عناصر كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد.

وكان فينيسيوس قد شارك لمدة 27 دقيقة مع المنتخب البرازيلي في آخر استعداء له في الفوز ضد فينزويلا بثلاثة أهداف لهدف، ولم يلعب ضد كولومبيا وأوروجواي.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي يواجه نظيره الكولومبي في الـ 12 من نوفمبر المقبل، وسيلعب ضد الأرجنتين في الـ 17 من الشهر نفسه في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

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