استبعاد دي ليخت من منتخب هولندا في حال ظل بديلًا في يوفنتوس

رونالد كومان يلمح لإمكانية استبعاد ماتياس دي ليخت من تشكيل المنتخب في حال ظل بديلأ مع يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

لمح رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي إلى إنمكانية استبعاد المدافع ماتياس دي ليخت من قائمة منتخب هولندا الفترة المقبلة.

وكان دي ليخت قد انتقل إلى يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية كثاني أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم خلف هاري ماجواير.

وبعد جلوسه على دكة البدلاء خلال المباراة الأولى للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي أمام بارما، بدأت الشكوك تثار حول أدواره مع الفريق في المستقبل.

وبخصوص ذلك، لمح المدرب رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي أنه من الممكن استبعاد دي ليخت من قائمة المنتخب في حال ظل بديلًا في يوفنتوس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وأضاف كومان: "بالنسبة لي لا يوجد لاعب مفضل على حساب الآخر، ولا وجود لمبدأ أن هناك لاعب سيلعب دائمًا بغض النظر عن مستواه"

وتابع: "الجميع سيخضع للتقييم، وفي حال غاب أي لاعب عن المشاركة أو قدم أداء أقل من المعتاد من الممكن أن تتراجع أدواره"

وحول دي ليخت تحديدًا قال: "دي ليخت مدافع مميز ومن أهم عناصر المنتخب بالطبع، ولكن عليه أن يشارك حتى نقيم مستواه الحالي"

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يذكر أن يوفنتوس قد لعب المباراة الأولى له في الدوري الإيطالي هذا الموسم بدون مدربه ماوريسيو ساري الذي يعاني من التهاب رئوي.