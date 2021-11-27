استبعاد الجهني واستبداله بمهاجم الهلال في قائمة السعودية لكأس العرب

أجرى الجهاز الفني للمنتخب السعودي تغييرًا في قائمته التي تستعد لخوض غمار بطولة كأس العرب في قطر، والتي تنطلق بعد أيام قليلة، حيث استبعد زياد الجهني لاعب الأهلي واستبدله بمهاجم الهلال.

بطولة كأس العرب ستنطلق في آخر أيام نوفمبر الجاري وحتى الـ18 من ديسمبر القادم على الملاعب القطرية، وستُلعب لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتكون بديلًا عن كأس القارات في اختبار قدرة قطر على تنظيم كأس العالم في شتاء 2022.

لماذا استبعد الجهني؟ ومن بديله في كأس العرب؟

الجهني كان أحد الأسماء المتوقع أن تلعب في التشكيل الأساسي للأخضر في كأس العرب، لكن تم استبعاده بواسطة الجهاز الفني بعد ثبوت عدم جاهزيته طبيًا للعب، حسبما أكد الجهاز الطبي في المنتخب السعودي.

وقد قرر المنتخب استدعاء عبد الله الرديف مهاجم الهلال بدلًا من الجهني لتمثيل السعودية في كأس العرب، حسبما أفاد حساب المنتخب السعودي على تويتر.

الرديف أحد الأسماء الواعدة في كرة القدم السعودية، وقد تألق مع المنتخب السعودي للشباب خلال بطولة كأس العرب للشباب التي أقيمت في مصر وتُوج بها الأخضر الشاب، حيث أحرز 4 أهداف.

هل يُصبح "مبابي" الهلال؟ عبد الله الرديف .. خليفة الجابر والخطر الأكبر على السومةماذا قال سعود الصرامي عن اجتماع رينارد مع مسؤولي الهلال والنصر؟

ما هي ملامح قائمة السعودية لكأس العرب؟

الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد قرر خوض كأس العرب باللاعبين مواليد عام 1999 وما فوق، وإراحة نجوم الفريق الأول وعدم استدعائهم لإتاحة الفرصة أمام الاتحاد السعودي لعب المباريات المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ولم تضم القائمة من نجوم المنتخب الكبار سوى سعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي نجمي الاتحاد، فيما ضمت عددًا من الأسماء الواعدة والقوية أمثال فراس البريكان وعبد الله الحمدان وتركي العمار.

المدرب الفرنسي، رينارد، نفسه لن يكون متواجدًا مع الأخضر في قطر، بل قرر أن يقود مساعده لوران بونادي المنتخب في كأس العرب في أول تجربة له في منصب المدير الفني.

الأخضر وقع في مجموعة ضمت بجانبه المغرب والأردن وفلسطين، وسيبدأ مشواره بمواجهة النشامى ثم الفدائي والختام بمباراة القمة أمام أسود الأطلس.

اقرأ أيضًا |

الفراج: مواجهة الهلال هي اختبار النصر الحقيقي .. والعنزي يصدمه بالرد



فيديو | رينارد يصدم لاعبي المغرب .. ما الفارق بين المغاربة والسعوديين؟

محللون ومدير للكرة .. جيل السعودية المتوج بكأس العرب 2002، أين هم الآن؟