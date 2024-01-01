"خدمت المنتخب كثيرًا ولكن!" .. المسحل يوجه رسالة لسلمان الفرج بعد استبعاده من كأس آسيا

ماذا قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لقائد المنتخب السعودي بعد قرار مانشيني الصادم؟

اثنان من أكثر الأسماء التي صدمت الكثيرين في السعودية لاستبعادهما من قائمة الأخضر المشاركة في كأس آسيا 2023 هما قائد الفريق سلمان الفرج، بجانب الظهير الأيمن سلطان الغنام، إذ فضل المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني استبعادهما.

الأخضر من المنتظر أن يستهل مشواره في البطولة القارية في 16 من يناير الجاري، بمواجهة عمان، إذ يقبع في المجموعة السادسة رفقة كذلك تايلاند وفيرغيرستان.

وصاحب إعلان مانشيو قائمته المسافرة لقطر، حيث البلد المستضيف للبطولة، جدلًا واسعًا وهجومًا حادًا من قبل الكثيرين، لكن المسحل خرج للدفاع عنه..

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وقال المسحل خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" بشأن استبعاد الفرج والغنام: "كلهم نجوم كبار وخدموا المنتخبات، لا تزال الفرصة أمامهم، في النهاية هي اختيارات مدرب، هو يختار من يخدم طريقته الفنية، وعلينا احترام آرائه، وكذلك احترام المختلفين مع هذه الاختيارات، ونتمنى أن تكون اختيارات المدرب بها الخير لمنتخبنا".

وأضاف: "لا يزال المجال مفتوحًا أمام الجميع، فأمامنا فرصة حتى ست ساعات قبل أول مباراة لتحديد القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا".

يذكر أن السعودية لم تتوج باللقب القاري منذ عام 1996، إذ كان آخر عام شهد صعودها منصة التتويج بعد عامي 1984 و1988.